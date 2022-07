Charles Leclerc revient sur la victoire “incroyable” de Ferrari sur Max Verstappen au Grand Prix d’Autriche

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc a déclaré qu’il était “incroyable” de mettre fin à une séquence de sept courses sans victoire, alors qu’il a dépassé Max Verstappen à trois reprises et a surmonté un problème d’accélérateur tardif au Grand Prix d’Autriche.

Le pilote Ferrari n’avait pas goûté à la victoire depuis le Grand Prix d’Australie début avril, mais est revenu à la deuxième place du classement des pilotes et a réduit l’écart avec Verstappen à 38 points au Red Bull Ring dimanche.

Bien qu’il soit parti deuxième, Leclerc avait un net avantage de rythme et a dépassé Verstappen au 12e tour avant de le dépasser à deux reprises après des arrêts aux stands, une performance dominante dont il a dit que l’équipe “avait besoin” après quelques semaines difficiles.

Il a déclaré : “C’était une très bonne course. Le rythme était là. Au début, nous avons eu de bons combats avec Max et la fin a été incroyablement difficile.

“J’en avais vraiment besoin. Les cinq dernières courses ont été incroyablement difficiles pour moi et pour l’équipe.

“Pour enfin montrer que nous avons le rythme dans la voiture et que nous pouvons le faire, c’est incroyable. Nous devons attaquer jusqu’au bout.”

Carlos Sainz de Ferrari a été contraint à l’abandon avec une panne de moteur vers la fin de la course et Leclerc a également lutté avec une pédale d’accélérateur défectueuse dans les dernières étapes.

Et le pilote monégasque a concédé qu’il avait eu de la chance d’arriver sous le drapeau à damier sans être menacé par Verstappen.

“Il restait bloqué à 20 ou 30% des gaz à basse vitesse, donc c’était très délicat”, a déclaré Leclerc. “Nous avons réussi à tenir jusqu’au bout et je suis tellement heureux.

“Bizarrement [the throttle issue] c’était plus ou moins au même moment [as Sainz’s retirement], alors je l’avais en tête. Je savais que ce n’était pas un problème avec le moteur parce que c’était la pédale qui faisait bizarre.

“Heureusement, cela a duré jusqu’à la fin de la course.”

Verstappen : meilleur résultat que prévu

Verstappen, qui avait brièvement prolongé son avance au championnat du monde en remportant la course Sprint samedi, s’est dit heureux de prendre la deuxième place de la course complète en Autriche.

Sainz semblait certain de revendiquer cette position avant d’être contraint à l’abandon avec 13 tours à faire et Verstappen, qui a eu du mal à gérer ses pneus avec autant de succès que Leclerc, a concédé que cela avait été une “journée off” pour Red Bull.

“C’était mieux que prévu”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

“Si vous regardez toute la course, nous manquions de rythme. Il y avait beaucoup de deg et je ne comprends pas vraiment pourquoi c’était si mauvais.

“Il semblait que Carlos allait aussi me dépasser, mais malheureusement, il a rencontré des problèmes de moteur. Au final, ne perdre que cinq points sur un week-end n’est pas trop mal dans une mauvaise journée.

“Ça a été un peu plus compliqué que ce à quoi je m’attendais aujourd’hui, mais parfois ces choses peuvent arriver.

“Il n’y avait pas d’adhérence et je ne pouvais pas gérer mes pneus comme je le voulais car ils se dégradaient beaucoup.

“Il semble que nous ayons eu une journée de repos et qu’ils ont eu une très bonne journée.”

Lorsqu’on lui a demandé si la course au titre pouvait aller jusqu’au bout, il a répondu : “Si vous regardez aujourd’hui, ça ne semble pas si bien pour nous, mais les choses peuvent tourner très vite, donc c’est un peu difficile à dire.”

