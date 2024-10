Charles Leclerc remporte le Grand Prix des États-Unis, une pénalité tardive donne à Verstappen la troisième place

AUSTIN, Texas (AP) — Charles Leclerc a offert à Ferrari sa première victoire en Grand Prix des États-Unis depuis 2018 avec un pilotage imposant dimanche, et Max Verstappen de Red Bull a renforcé son avance au championnat de la saison de F1 avec un podium accordé par une pénalité tardive sur McLaren. Lando Norris.

Verstappen a terminé troisième après que Norris ait reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste pour dépasser Verstappen dans les derniers tours.

Le dépassement de Norris est intervenu après que les deux pilotes se sont battus pour la dernière place sur le podium et des points critiques au championnat pendant plusieurs tours et que Verstappen avait obstinément refusé de céder du terrain.

Verstappen s’est immédiatement plaint après que Norris l’ait dépassé. Le pilote McLaren a insisté sur le fait que Verstappen avait également quitté la piste.

« Ce fut une bataille difficile. J’ai fait tout ce que je pouvais pour le garder derrière. Être sur le podium est un bon résultat », a déclaré Verstappen. « J’ai mon avis (sur le penalty). Je vais laisser les stewards faire leur travail.

La pénalité et la quatrième place pourraient coûter cher à Norris dans la course au titre. Verstappen a étendu son avance au championnat sur Norris de 54 points à 57 avec cinq grands prix et deux courses de sprint à disputer.

Leclerc a remporté sa troisième victoire de la saison et Ferrari a réalisé un doublé avec son coéquipier Carlos Sainz en deuxième position. Kimi Raikkonen avait été le dernier vainqueur Ferrari sur le Circuit des Amériques en 2018.

« Nous n’aurions pas pu rêver mieux », a déclaré Leclerc. « C’était une course un peu solitaire, mais plutôt solitaire. »

La plus grande bataille faisait rage derrière eux. Verstappen et Norris se sont emmêlés au départ et se sont battus sur chaque centimètre de la piste au cours des douze derniers tours.

Verstappen n’a pas remporté de Grand Prix depuis juin et Norris a progressivement réduit son avance à mesure que la voiture Red Bull s’est estompée. Pourtant, Verstappen a encore accru son avance de cinq points au cours du week-end en remportant également la course de sprint de samedi.

Norris quitte Austin sachant qu’il a gaspillé une grosse chance de gagner du terrain. Il avait même décroché la pole position pour la course de dimanche.

Verstappen s’est élancé juste à côté de lui et le feu d’artifice entre les pilotes s’est allumé dès le premier virage.

Les deux voitures courent large, laissant la place à Leclerc pour bondir sur l’ouverture. Le pilote Ferrari est passé de la quatrième place à la tête et s’est rapidement lancé vers la victoire.

Norris s’est plaint que Verstappen l’avait forcé à quitter la piste. Ce n’était que le début d’une bagarre qu’ils rejoindraient en fin de course.

Verstappen a déclaré qu’il « avait apprécié la bataille d’aujourd’hui » et avait peu de sympathie pour la perte du podium de Norris. Verstappen a noté qu’il avait été privé d’un podium à Austin en 2017 pour une passe jugée illégale.

« J’ai juste essayé de rester calme et d’amener la voiture jusqu’au bout », a déclaré Verstappen.

C’était la clé. Le rythme de Norris en fin de course était suffisamment bon pour qu’il aurait pu redonner la place à Verstappen et tenter de le dépasser à nouveau.

Au lieu de cela, Norris a choisi d’essayer de réduire l’écart devant Verstappen à plus de cinq secondes pour annuler la pénalité. Il n’a atteint que 4,1 secondes.

« Il défend en sortant de piste, il dépasse en sortant de piste. Mais je ne vais pas me plaindre. Max a bien piloté et il s’est bien défendu, nous avons fait une bonne course ensemble. Mais les règles restent les règles. » Norris a déclaré à Sky Sport F1.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andre Stella, a déclaré que les commissaires de course « avaient interféré avec une belle partie du sport automobile ».

« Les deux voitures sont sorties de la piste, donc les deux voitures ont pris l’avantage », a déclaré Stella. « C’est dommage car cela nous a coûté un podium. »

La misère de Hamilton

Ce fut un week-end de course à oublier pour Lewis Hamilton de Mercedes, qui dominait autrefois le COTA.

La course de Hamilton s’est terminée au deuxième tour après de mauvaises qualifications qui l’ont laissé partir de la 17e place. Il s’est rapidement hissé au 12ème rang, puis a fait un tête-à-queue dans les graviers et a abandonné. C’était la première fois que le septuple champion ne parvenait pas à terminer une course aux États-Unis.

Hamilton a été disqualifié de sa deuxième place en 2023 après que sa voiture ait échoué à une inspection après course. Hamilton compte cinq victoires au COTA mais aucune depuis 2017. Il courra pour Ferrari la saison prochaine.

Dimanche n’a pas été une perte totale pour Mercedes. George Russell a débuté dans la voie des stands après une chute en qualifications et a pris d’assaut le peloton jusqu’à la sixième place.

« Merci à tous pour avoir réparé la voiture. Je bois un verre ce soir », a déclaré Russell à la radio de l’équipe.

Titre d’équipe

Le doublé place Ferrari à huit points de Red Bull dans le lucratif championnat des constructeurs par équipes et à 48 points de McLaren.

«Nous visons toujours le titre (par équipe), a déclaré Leclerc. « C’est un objectif optimiste, mais c’est pour cela que nous sommes là. »

