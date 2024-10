Charles Leclerc remporte le Grand Prix de F1 des États-Unis, Lando Norris perd le podium à cause d’une pénalité tardive

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception tous les lundis et vendredis.

AUSTIN, Texas — C’était un doublé Ferrari dans le Lone Star State dimanche alors que Charles Leclerc a remporté le Grand Prix des États-Unis et que Carlos Sainz a terminé deuxième.

Lando Norris a utilisé son delta de pneus pour se hisser à la troisième place derrière Max Verstappen, qui s’est plaint de ses pneus à plusieurs reprises pendant la course. Mais le moment où Norris a dépassé Verstappen sera probablement considéré comme controversé, car le Néerlandais a immédiatement signalé à la radio que la McLaren l’avait dépassé en dehors des limites de la piste.

Norris a souligné qu’il était en avance au sommet du virage, ce qui lui donnait droit à cette position. Les commissaires sportifs ont finalement infligé au pilote McLaren une pénalité de cinq secondes pour « avoir quitté la piste et pris l’avantage ».

Alors que les tours diminuaient, Red Bull a signalé par radio à Verstappen que Norris avait dépassé la limite des infractions aux limites de piste. Cependant, McLaren a déclaré à Norris qu’il n’avait commis que trois infractions différentes. Un de plus, et une pénalité viendrait. Cela ne s’est jamais produit, mais la pénalité de cinq secondes était suffisante pour coûter la position à Norris de toute façon.

TOUR 52/56 Norris passe à travers mais il est hors de la piste quand il le fait Le pilote McLaren n’a pas rendu la place. Les stewards enquêtent 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/oDmpRvOYDM – Formule 1 (@F1) 20 octobre 2024

Leclerc, Sainz et Verstappen complètent le podium, élargissant l’avance de Verstappen au championnat des pilotes.

La course a commencé avec un peloton en lice pour les positions alors que les 20 voitures montaient en flèche vers le virage 1, et presque toutes s’en sont échappées proprement, à l’exception d’Esteban Ocon, qui s’est retourné après un contact avec Alex Albon. Lando Norris est parti en pole mais n’a pas gardé la tête après avoir dépassé l’énorme drapeau américain au virage 1. Verstappen a piloté sa RB20 à l’intérieur de la McLaren, en direction de ce premier virage, et Leclerc les a dépassés tous les deux, prenant le commandement de la course.

Après quelques tours, les fans ont vu la première voiture de sécurité de F1 depuis le Grand Prix du Canada en juin. Lewis Hamilton, qualifié 19e, s’est retrouvé dans les graviers au virage 19, mettant ainsi fin à sa journée.

La course s’est calmée après la fin de la période de voiture de sécurité et les pilotes ont trouvé un rythme. Verstappen a été informé à la radio vers le 14e tour sur 56 que Red Bull avait remarqué un problème avec sa voiture, même si le public ne savait pas clairement ce qui n’allait pas pendant la course. L’équipe tenterait de régler le problème lors de son arrêt au stand.

Le Grand Prix a été simple à partir de là, même si quelques incidents se sont produits, notamment un drapeau noir et blanc montré pour quelques pilotes et des pénalités infligées (des pénalités de cinq secondes à Yuki Tsunoda, George Russell et Pierre Gasly pour différents instants). Plusieurs équipes du milieu de terrain inférieur ont obtenu des points critiques – Nico Hülkenberg de Haas terminant huitième (quatre points), Liam Lawson de RB neuvième (deux points) et Franco Colapinto de Williams dixième (un point).

La pénalité de Norris a été coûteuse dans l’ensemble de la lutte pour le championnat des pilotes. Il est entré dans la journée avec 54 points de retard sur Verstappen avec six courses à jouer. Il laisse désormais Austin avec 57 points de retard, plus proche de la troisième place de Charles Leclerc (22 points de retard) que du leader du championnat.

La journée de Leclerc et Sainz a également resserré le tableau du championnat des constructeurs. Ferrari n’est plus qu’à huit points de Red Bull pour la deuxième place, tandis que McLaren mène le championnat avec 40 points.

Photos du haut : Jared C. Tilton/Getty Images