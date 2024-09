Charles Leclerc remporte la pole, Lando Norris se qualifie 17e pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan

BAKOU, Azerbaïdjan (AP) — Charles Leclerc s’est qualifié en pole position pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, samedi, alors que Max Verstappen était sixième et Lando Norris seulement 17e dans une séance qui pourrait avoir un impact important sur la course au titre de Formule 1.

Le pilote Ferrari Leclerc, vainqueur de la dernière course en Italie, a été le plus rapide avec 321 secondes d’avance sur la McLaren d’Oscar Piastri, la deuxième Ferrari de Carlos Sainz Jr. se classant troisième. La pole position a marqué un revirement spectaculaire pour Leclerc, qui a eu un accident lors de la première séance d’essais libres vendredi.

« Ce n’était pas un week-end facile à cause de l’accident en EL1, qui ne m’a pas fait perdre confiance. Je savais que le rythme était là », a déclaré Leclerc. « Mais il faut évidemment retrouver le rythme. »

Leclerc est en pole à Bakou pour la quatrième année consécutive, mais il n’a pas encore remporté la course.

Norris semblait avoir réalisé un tour suffisamment rapide pour passer de la première partie des qualifications à l’un des 15 premiers. Mais il a déclaré à la chaîne Sky qu’il avait dû lever le pied (ralentir) à cause d’un drapeau jaune qui visait apparemment l’Alpine d’Esteban Ocon, qui roulait lentement. Le temps de Norris lors de son premier tour a manqué la 15e place de 0,137 seconde.

« La course est longue, nous avons de bons pneus en réserve, j’ai toujours l’espoir que nous puissions obtenir un bon résultat. Je pense que la voiture est rapide. C’est un peu frustrant, mais je ne peux rien y faire », a déclaré Norris à Sky.

Norris est deuxième au classement, à 62 points de Verstappen, alors qu’il reste huit manches du championnat.

McLaren avait confirmé avant le week-end de course qu’elle favoriserait Norris plutôt que Piastri pour l’aider dans sa lutte pour le titre, Norris suggérant que l’Australien serait invité à lui céder la place sur la piste dans certaines situations.

Cela n’arrivera certainement pas dimanche, avec 15 places d’écart entre les deux équipiers en qualifications. Piastri a pour objectif de se battre pour une deuxième victoire en carrière.

« Nous verrons ce que nous pouvons faire. Je pense que notre rythme de course est bon, mais la Ferrari n’est certainement pas lente », a-t-il déclaré.

Le champion en titre Verstappen, qui n’a remporté aucune des six dernières courses, semblait meilleur à Bakou mais s’est classé sixième et a déclaré avoir heurté un trottoir « au pire moment où cela aurait pu arriver ». Son coéquipier Sergio Perez a terminé quatrième, battant Verstappen en qualifications pour la première fois de l’année.

Verstappen a déclaré que la Red Bull avait été améliorée depuis le Grand Prix d’Italie, où il avait terminé sixième, mais s’est demandé si les tentatives de l’équipe pour affiner la configuration avant les qualifications n’avaient pas aggravé les choses.

« Sur un circuit urbain, il faut être à l’aise et confiant pour pouvoir attaquer les virages et c’est plus difficile de le faire lorsque la voiture est un peu plus imprévisible », a-t-il déclaré.

George Russell a terminé cinquième pour Mercedes, devant Verstappen, avec le septuple champion Lewis Hamilton septième et Fernando Alonso huitième pour Aston Martin.

Un incident étrange s’est produit dans la dernière partie des qualifications lorsque le pilote Williams Alex Albon s’est arrêté à la sortie des stands pour retirer un gros morceau d’équipement de refroidissement que l’équipe avait laissé dans sa prise d’air. Albon s’est qualifié 10e et a fait l’objet d’une enquête des commissaires après la séance.

Le coéquipier d’Albon, Franco Colapinto, qui participait seulement à son deuxième week-end de course en F1, a terminé neuvième, ce qui constitue le meilleur résultat en qualification pour un pilote argentin depuis 42 ans.

L’adolescent britannique Oliver Bearman, remplaçant chez Haas de Kevin Magnussen suspendu, était 11e après s’être remis d’un accident lors de la troisième séance d’essais samedi matin.

