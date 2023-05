Charles Leclerc pénalisé de trois places sur la grille pour avoir bloqué Lando Norris lors des qualifications du GP de Monaco

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris a déclaré qu’il s’attendait à ce que Charles Leclerc reçoive un penalty après l’avoir bloqué dans le tunnel lors des qualifications

Lando Norris a déclaré qu’il s’attendait à ce que Charles Leclerc reçoive un penalty après l’avoir bloqué dans le tunnel lors des qualifications

Charles Leclerc écope d’une pénalité de trois places sur la grille du Grand Prix de Monaco pour avoir gêné Lando Norris lors des qualifications.

Le penalty fait passer Leclerc du troisième au sixième et place Esteban Ocon et Carlos Sainz au deuxième rang, Lewis Hamilton étant désormais cinquième. Norris, qui a heurté les barrières lors de la deuxième partie des qualifications, reste 10e.

Au cours de Q3, Norris était sur un tour lancé lorsqu’il a croisé Leclerc, qui était sur un tour lent, dans le tunnel.

Norris a dit Sky Sports F1 le pilote Ferrari recevrait une pénalité, et les commissaires sportifs sont dûment arrivés à ce verdict.

Les commissaires ont déclaré: « Leclerc avait terminé son dernier tour de Q3 et était dans le complexe des virages 4 à 10. Norris était dans un tour rapide et a rattrapé Leclerc au milieu du tunnel et a été clairement gêné.

« Les deux conducteurs ont convenu qu’il n’y avait pas grand-chose que Leclerc aurait pu faire en toute sécurité dans le tunnel pour éviter de gêner Norris, étant donné la difficulté de vision due à la lumière entrant et dans le tunnel et le changement de lignes d’un côté du tunnel à l’autre .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix de Monaco. Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix de Monaco.

« En fait, les commissaires ont observé que Leclerc réagissait de manière sensible à un drapeau bleu déployé par les commissaires, mais à ce moment-là, il était trop tard.

« Cependant, les commissaires ont passé en revue la radio de l’équipe, et l’équipe de Leclerc ne l’a pas averti de l’approche de Norris jusqu’à ce que Norris soit déjà directement derrière lui. De plus, la discussion au cours de la partie précédente de la piste concernait entièrement les pilotes concurrents, pas le trafic. derrière, ce qui est une tâche critique sur cette piste.

« Les stewards pensent que Leclerc aurait pu faire beaucoup avant le tunnel pour éviter l’entrave s’il avait reçu un avertissement de l’équipe à un moment approprié, d’autant plus que l’approche de Norris était claire sur le système de signalisation.

« Ainsi, les stewards considèrent que l’entrave n’était pas nécessaire.

« Les stewards ont passé en revue toutes les pénalités précédentes inutilement gênantes au cours des dernières années. Dans tous les cas, les actions ou l’inaction de l’équipe n’ont pas atténué l’entrave inutile. Ainsi, les stewards imposent la pénalité habituelle d’une chute de trois grilles. «

Sky Sports F1Calendrier du GP de Monaco en direct

dimanche 28 mai

7h15 : F3 Feature Race

8h45 : course de fond F2

12h30 : Préparation du Grand Prix du GP de Monaco dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO

16h : Réaction du Chequered Flag Monaco GP

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : La 107e Indy 500

Regardez le Grand Prix de Monaco en direct sur Sky Sports F1 dimanche avec une montée en puissance à partir de 12h30 et une extinction des feux à 14h. Obtenez Sky Sports