Charles Leclerc espère que Ferrari a mis fin aux problèmes récents après avoir donné à l’équipe italienne une grande chance de gagner à domicile en décrochant la pole à Monza samedi.

Le monégasque est en première position pour enregistrer début juillet sa première victoire depuis l’Autriche grâce à sa huitième pole de la saison, obtenue après un rapide dernier tour de qualification autour du Temple of Speed ​​qui lui a permis de devancer de 0,145 seconde le leader du championnat Max. Verstappen.

Il profite également du fait que près de la moitié des pilotes du Grand Prix d’Italie ont été frappés de pénalités sur la grille, y compris le champion en titre Verstappen qui a perdu cinq places pour avoir dépassé son allocation moteur vendredi.

Une victoire devant des rangs massifs de fans passionnés de Ferrari serait l’antidote parfait à une campagne qui a été jonchée de mésaventures et de gaffes.

Le nadir est survenu lors d’une démonstration farfelue de l’équipe lors du GP des Pays-Bas du week-end dernier, qui a été ponctuée d’erreurs, notamment des arrêts aux stands ratés, des sorties dangereuses dans la voie des stands et des appels de stratégie erratiques.

“Ce n’est pas parce que nous sommes ici à Monza qu’il est plus important que les autres courses de ne pas faire d’erreur”, a déclaré Leclerc aux journalistes.

“Nous devons devenir une équipe qui ne fait aucune erreur où que nous allions. Oui, c’est un week-end spécial pour nous mais l’objectif pour nous ne change pas, nous avons juste besoin d’avoir une course propre et une bonne course.

Il s’agissait de la 22e pole de Ferrari à Monza à l’occasion du 75e anniversaire du célèbre constructeur italien, marquée par une touche de jaune sur la livrée de l’équipe ce week-end.

Leclerc tentera de réduire l’avance de 109 points de Verstappen en tête du classement des pilotes devant le président de Ferrari, John Elkann.

– “Spécial” Monza –

Le descendant de la famille Agnelli a déclaré dans une interview à la Gazzetta Dello Sport publiée samedi qu’un titre mondial viendrait avant 2026 et a déclaré que Leclerc était en “pole position” pour remporter une première couronne de pilotes pour Ferrari depuis 2007.

“Monza est toujours spécial, obtenir la pole position ici est toujours spécial, c’est toujours incroyable”, a déclaré Leclerc plus tard à Sky Sport Italia.

« Je pense que nous avons trouvé quelque chose. Il faut le confirmer demain car c’est demain qui compte mais avoir un samedi aussi positif nous donne de quoi sourire.

Leclerc gardera à l’esprit que Verstappen a remonté le peloton de la 14e position à Spa-Francorchamps pour remporter le Grand Prix de Belgique le mois dernier.

Le pilote Red Bull est sur une série de quatre victoires consécutives en GP et était convaincu qu’il pourrait obtenir sa toute première victoire à Monza – où il n’a même jamais monté sur le podium – malgré la pénalité sur la grille.

“J’ai juste besoin d’avoir un tour propre, de dégager les voitures entre nous assez rapidement et je pense que nous avons encore de bonnes chances, oui”, a-t-il déclaré aux journalistes.

George Russell, qui a réalisé le sixième meilleur temps des qualifications pour Mercedes, partira aux côtés de Leclerc au premier rang en raison de nouvelles pénalités sur la grille infligées à Carlos Sainz, le coéquipier de Verstappen chez Red Bull Sergio Perez et Lewis Hamilton.

Au total, neuf pilotes ont été renversés sur la grille, avec Sainz et le septuple champion Hamilton partant à l’arrière aux côtés de Yuki Tsunoda.

La deuxième ligne après la série de sanctions est une affaire entièrement McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, vainqueur de Monza l’an dernier.

L’AlphaTauri de Pierre Gasly et l’Alpine de Fernando Alonso occupent la troisième ligne, Verstappen rejoint par Nyck de Vries sur la quatrième ligne.

De Vries a été jeté dans le grand bain de la F1, faisant ses débuts après avoir remplacé Alex Albon à la dernière minute.

Le pilote Williams Albon, 26 ans, a dû abandonner le GP samedi après avoir reçu un diagnostic d’appendicite.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici