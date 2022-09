MONZA: Charles Leclerc a dirigé son coéquipier Carlos Sainz lors des premiers essais du Grand Prix d’Italie à domicile de Ferrari vendredi alors que la Formule 1 se joignait au deuil de la reine Elizabeth.

Leclerc a parcouru le “Temple of Speed” de Monza, célébrant son 100e anniversaire, avec un meilleur temps d’une minute 22,410 secondes en pneus tendres.

Sainz, qui aura une pénalité sur la grille pour la course de dimanche, a été 0,077 plus lent avec la paire Mercedes de George Russell et le septuple champion du monde Lewis Hamilton respectivement troisième et quatrième plus rapides.

Hamilton, quintuple vainqueur à Monza, partira de l’arrière dimanche en raison d’une série de pénalités liées au moteur.

Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a terminé cinquième le plus rapide, avec Esteban Ocon et Fernando Alonso d’Alpine sixième et septième.

Le pilote néerlandais, désormais à 109 points d’avance sur Leclerc à sept courses de la fin, aura également une pénalité de cinq places sur la grille en raison du dépassement de son allocation moteur. Son coéquipier mexicain Sergio Perez perdra 10 places.

Au bas de la feuille de temps, le pilote néerlandais Nyck de Vries a remplacé Sebastian Vettel chez Aston Martin – la troisième équipe qu’il a représentée à l’entraînement cette saison après Mercedes et Williams.

La réserve italienne de Ferrari, Antonio Giovinazzi, abandonné par Alfa Romeo à la fin de la saison dernière, a remplacé Mick Schumacher à Haas pour la séance et a terminé 18e.

Les équipes – dont la majorité est basée en Angleterre – se sont tenues dans la voie des stands à l’extérieur de leurs garages pour observer une minute de silence avant le début de la séance avec les pilotes portant des brassards noirs.

Une photo de la reine, dont les parents ont assisté au premier grand prix du championnat du monde de Formule 1 à Silverstone en 1950, est apparue sur un grand écran au-dessus du podium.

Les leaders du championnat du monde, Red Bull, ont déclaré qu’ils avaient réduit les réseaux sociaux et réduit au silence la musique qui jouait habituellement dans le garage pendant que les mécaniciens travaillaient.

Les équipes ont également porté des messages de respect sur les voitures pour le plus ancien monarque régnant de Grande-Bretagne, décédé jeudi à l’âge de 96 ans.

Hamilton, qui a reçu un honneur de la reine après son premier championnat en 2008 et a été fait chevalier en décembre dernier par l’actuel roi Charles III, a publié un message sur Instagram.

“Elle était un symbole d’espoir pour tant de personnes et elle a servi son pays avec dignité, dévouement et gentillesse”, a-t-il déclaré. “Elle n’était vraiment pas comme les autres et je suis reconnaissant d’avoir vécu à son époque.”

Le directeur général italien de la Formule 1, Stefano Domenicali, a parlé de “l’immense respect pour ce qu’elle a fait et ce qu’elle laisse en héritage”.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici