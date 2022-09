Charles Leclerc gagne les cœurs avec une surprise d’anniversaire pour son coéquipier Carlos Sainz

Carlos Sainz est l’un des pilotes les plus appréciés de la Formule 1. Le jeune pilote Ferrari a fêté ses 28 ans le 1er septembre et le coéquipier Ferrari de Sainz, Charles Leclerc, a décidé de lui faire une adorable surprise le jour de son anniversaire.

Ferrari a partagé une délicieuse vidéo sur son compte Twitter officiel. D’après la vidéo, il est clair que Leclerc a choisi de prendre des mesures extrêmes afin de choquer son coéquipier. Leclerc peut être vu caché dans le placard de Sainz pendant plusieurs minutes. Dès que Sainz entre dans sa chambre, Leclerc se dévoile en trombe et le surprend avec des poppers de fête.

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité Ferrari pour avoir partagé la vidéo divertissante de ses pilotes. Les fans ont également félicité Charles Leclerc pour son geste spécial pour son coéquipier.

Charles Leclerc et Carlos Sainz partagent une belle équation. Les deux d’entre eux ont formé une relation saine au fil des ans. Dans un sport où les coéquipiers sont vos plus grands rivaux, les fans de Ferrari apprécient le fait que les deux se respectent énormément.

Les choses peuvent sembler bonnes pour Ferrari en dehors de la piste. Mais leurs récents résultats laissent beaucoup à désirer. Ferrari a connu un excellent début d’année avec Charles Leclerc remportant deux des trois premières courses. Cependant, l’équipe basée à Maranello a été surclassée par Red Bull lors des dernières courses. Lors du Grand Prix de Belgique la semaine dernière, Ferrari s’est retrouvée complètement dépassée par ses rivaux Red Bull sur le circuit de Spa-Francorchamps.

La star de Red Bull, Max Verstappen, a été six dixièmes et demi de seconde plus rapide que Sainz lors des qualifications, bien qu’il n’ait pas terminé une deuxième manche en Q3. Mais Carlos Sainz espère que le même scénario ne se reproduira pas au Grand Prix des Pays-Bas ce week-end.

L’Espagnol pense que la domination de Red Bull au Grand Prix de Belgique était spécifique à la piste et il s’attend à ce que Ferrari se batte à nouveau pour la pole et la victoire à Zandvoort ce week-end. “Je ne pense pas que nous étions aussi mauvais qu’il n’y paraît et je pense que nous pouvons être de retour en forme ce week-end et nous battre pour la pole et la victoire”, a déclaré Sainz lors d’une récente interaction avec les médias.

Ferrari occupe la deuxième position du classement des constructeurs, à 118 points de Red Bull.

