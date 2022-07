Charles Leclerc est-il trop sujet aux erreurs ? Ferrari dément une suggestion “injuste” et donne une réponse au Grand Prix de Hongrie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les départs à la retraite de Charles Leclerc des postes de direction en Espagne, en Azerbaïdjan et en France lui coûteront-ils le titre de F1 ?

Ferrari dit qu’il est “injuste” de dire que Charles Leclerc fait trop d’erreurs pour battre Max Verstappen, malgré l’accident du Monégasque au GP de France et son propre verdict accablant sur sa dernière erreur coûteuse en F1.

Leclerc s’est écrasé alors qu’il était sans opposition en tête de la course Paul Ricard de dimanche, donnant la victoire de la course – et une énorme avance de 63 points au titre – à son principal rival Max Verstappen.

Par la suite, Leclerc a assumé l’entière responsabilité de la rotation “inacceptable” et a déclaré: “J’ai dit que je performais à mon plus haut niveau dans ma carrière, mais si je continue à faire ces erreurs, alors c’est inutile.”

Il a ajouté: “Si je continue à faire des erreurs comme celle-ci, je mérite de ne pas gagner le championnat.”

Mattia Binotto dit que l'accident de Charles Leclerc était une erreur du pilote et que l'arrêt au stand de Carlos Sainz était la bonne décision

Leclerc faisait référence à son accident du GP de France et à son erreur directe alors qu’il était deuxième au GP d’Émilie-Romagne en avril, ce qui lui a finalement coûté sept points. Alors qu’il en est à son premier combat pour le titre, il a également commis de grosses erreurs lors des saisons précédentes et s’est critiqué, notamment à Monaco et à Bakou.

Cela a conduit à suggérer que Leclerc, 24 ans, a une propension aux erreurs – bien que Ferrari ait pris la défense de son pilote vedette.

“C’est un jugement un peu injuste”, a déclaré le patron de l’équipe, Mattia Binotto.

Anthony Davidson analyse l'accident de Charles Leclerc au GP de France alors que le pilote Ferrari a dramatiquement quitté le circuit dimanche

“Je pense que cela peut arriver lorsque vous conduisez à la limite … mais il n’y a aucune raison de le blâmer.”

Leclerc a déclaré qu’il “voulait juste être seul” jusqu’au GP de Hongrie de ce week-end et Binotto appelle à un doublé Ferrari pour rebondir.

“Nous avons toujours vu que Charles réagissait très fortement et bien quand il faisait des erreurs”, a-t-il déclaré.

“Je suis presque sûr qu’il reviendra en Hongrie plus fort et plus affamé.”

Charles Leclerc dit que l'erreur qu'il a commise et qui l'a conduit à se retirer du Grand Prix de France était inacceptable

Leclerc a également été défendu par Verstappen après la course, tandis que le patron de Red Bull, Christian Horner, a réfuté les affirmations selon lesquelles Leclerc avait une réputation de “crasher”.

“Je ne pense pas”, a déclaré Horner à Sky Sports F1.

“C’est un pilote très fort. Ces deux gars se poussent si fort et ces voitures sont à la limite dans ces conditions. Sa malchance a été notre chance et elle a basculé au cours de l’année.”

