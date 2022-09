Charles Leclerc de Ferrari espère convertir sa pole position au GP d’Italie en victoire dimanche. Il a en outre avoué avoir été surpris de se retrouver sur la première ligne de la grille.

Leclerc s’est emparé de la première place après un tour scintillant samedi. La pénalité de grille Max Verstappen signifie que le pilote Ferrari a de bonnes chances de gagner la course.

Après la course, Insideracing.com l’a cité en disant qu’il ne s’attendait pas à se battre pour la pole à Monza et que ce fut une grande surprise d’obtenir la première place pour la course à domicile de Ferrari.

“Je ne m’attendais pas à me battre pour la pole ici, donc c’est une grande surprise d’avoir la pole à domicile”, a-t-il déclaré après la séance.

« C’est une très bonne surprise aujourd’hui, surtout d’où nous venons à Spa. Nous étions vraiment en difficulté à Spa, et [here] nous avons trouvé du rythme. Cela montre que nous allons dans la bonne direction.

“Le tour dont je suis extrêmement satisfait”, a-t-il ajouté. « La première course [of Q3]je n’ai pas fait un super tour, mais ensuite j’ai réussi à tout mettre en place.

“C’était le dernier tour et je savais que je devais trouver pas mal de performances là-bas et je me suis lancé et ça a marché.”

Leclerc a également déclaré que le rythme de course de Ferrari était assez fort et même s’ils ont dérapé dans le premier tour, il a réussi à revenir et à gagner la course. Le pilote monégasque a toutefois mentionné que l’équipe doit veiller à ce qu’aucune erreur ne soit commise dimanche.

“Notre rythme de course est solide, les sensations étaient vraiment bonnes”, a-t-il déclaré. « Quoi qu’il arrive dans le premier tour, je pense que nous avons encore le rythme pour gagner la course. Je pense que nous pouvons passer un bon dimanche.

“Nous devons juste tout mettre en place et ne pas faire d’erreur”, a déclaré Leclerc.

Il a ajouté : « Ce n’est pas parce que nous sommes ici à Monza qu’il est plus important que les autres courses de ne pas faire d’erreurs.

“Nous devons devenir une équipe qui ne fait aucune erreur où que nous allions. Oui, c’est un week-end spécial pour nous mais l’objectif pour nous ne change pas, nous avons juste besoin d’avoir une course propre et une bonne course.

