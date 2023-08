Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc de Ferrari réfléchit à la fin de la première moitié de la saison avec un podium.

Charles Leclerc a déclaré que sa troisième place au Grand Prix de Belgique lui ferait sourire, ainsi que le visage de l’équipe, pendant la pause estivale, mais a exhorté Ferrari à comprendre sa voiture.

Leclerc a assuré le troisième podium de Ferrari en 2023 en retenant Lewis Hamilton, ce qui contrastait avec les difficultés de Ferrari à Silverstone et au Hungaroring.

Le résultat a propulsé Leclerc à la cinquième place du championnat des pilotes, devant George Russell au décompte et sept points d’avance sur son coéquipier Carlos Sainz, qui a abandonné la course de Spa-Francorchamps.

« C’est vraiment important. Cela me donne, ainsi qu’aux gars de l’usine et de la piste, le sourire d’aborder la pause estivale avec une course comme celle-ci », a-t-il déclaré. Sky Sports F1.

« Ce n’est pas un visage complètement heureux car nous sommes encore très loin de Red Bull et c’est notre objectif. En revanche, après une première partie de saison aussi difficile, c’est bien de finir cette moitié comme ça. »

Le rythme de course et l’usure des pneus ont été un problème majeur pour Ferrari cette saison, les deux pilotes ayant terminé en dehors des six premiers lors des deux courses précédant la Belgique.

Leclerc pense qu’il est difficile de lire l’ordre hiérarchique derrière Red Bull et espère que Ferrari pourra comprendre pourquoi ils étaient beaucoup plus forts à Spa.

« Je pense que quelque chose d’intéressant que nous devrions examiner est notre compétitivité de Budapest à la Belgique », a-t-il ajouté.

« Avant ces deux courses, j’aurais parié que Budapest conviendrait le mieux à notre piste. Si vous regardez les deux courses, nous étions beaucoup plus forts en Belgique qu’à Budapest. C’est ce que nous devons comprendre afin de maximiser notre package dans chaque courir pour la seconde moitié de la saison parce que nous n’avons peut-être pas compris cela là-bas. »

Vasseur : Il faut rester calme

Ferrari a passé plus d’un an sans gagner en F1 alors que Red Bull a commencé sa domination qui s’est poursuivie cette saison en remportant 22 des 23 dernières courses.

La bataille derrière l’équipe basée à Milton Keynes a été féroce, avec Aston Martin, Mercedes, McLaren et Ferrari elles-mêmes menant toutes la lutte pour être sur le podium à divers moments cette année.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, ne veut pas lire trop de conclusions sur Spa, en raison de l’ordre hiérarchique en constante évolution.

« Je vais rester calme parce que nous avons eu les mêmes discussions il y a une semaine que ‘nous étions au bout du monde, que McLaren volait et que nous étions stupides' », a-t-il déclaré.

« D’une semaine à l’autre, McLaren est à l’arrière et nous étions à l’avant. Il faut rester calme et faire course par course. On sait que le peloton est tellement serré. C’est sûr que c’est bien de finir la première partie. » de la saison sur une note positive. »

Ferrari n’a que cinq points de retard sur Aston Martin dans la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs avec 10 épreuves restantes.

Charles Leclerc a offert à Ferrari sa dernière victoire au Grand Prix d’Autriche 2022

Vasseur dit que Ferrari doit constamment s’améliorer, avec des changements qui seront apportés dans les « semaines, mois et années à venir » dans le cadre de leur évolution.

« Nous commençons à avoir une bien meilleure idée de la situation et où nous sommes faibles et où nous sommes en meilleure forme. Bien sûr, course après course, nous avons une bien meilleure image de la situation », a-t-il ajouté.

« Nous sommes tous un peu incohérents car il n’y a qu’un ou deux dixièmes entre la P2 et la P11. Cela signifie que les caractéristiques, la gestion des pneus ou le niveau d’appui que vous avez choisi en début de week-end, vous ne pouvez pas tirer de conclusions définitives. Je pense ce sera comme ça jusqu’à la fin de la saison, il faut être plus régulier pour comprendre pourquoi on est faible.

