Charles Leclerc déclare que le crash des qualifications du GP de Miami est inacceptable après avoir heurté des barrières au même endroit à l’entraînement

Le pilote Ferrari Charles Leclerc revient sur une séance de qualification décevante après avoir percuté les barrières lors du Grand Prix de Miami.

Charles Leclerc admet que sa chute lors des qualifications du GP de Miami était « inacceptable » après avoir également heurté les barrières au même endroit lors des essais de vendredi.

Leclerc a été lancé dans une vrille à grande vitesse après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari au virage sept lors de sa dernière course en Q3. L’accident a fait sortir le drapeau rouge et a empêché quiconque d’entrer dans un deuxième tour alors que Sergio Perez a pris la pole.

C’était un cas de déjà-vu pour Leclerc après que son entraînement du vendredi ait été écourté par une chute dans le même virage.

Charles Leclerc a eu un accident massif dans sa Ferrari vers la fin de la Q3, faisant sortir le drapeau rouge et donnant ainsi la pole à Sergio Perez de Red Bull.

Ayant également commis une erreur lors de son premier run en Q3, Leclerc partira septième dimanche et il n’a pas pu cacher sa colère contre lui-même par la suite.

« Plus que la piste, je pense que ce qui est inacceptable, c’est de faire deux fois la même erreur dans le même virage. Je suis vraiment déçu de moi-même », a déclaré Leclerc. Sky Sports F1.

« Vous pouvez toujours trouver des excuses dans ces situations, le vent était vraiment fort, c’était vraiment délicat, la configuration de la voiture était également très délicate mais je me suis mis dans cette condition. Je voulais cette configuration et je savais que ce serait délicat, mais je pensais pouvoir extraire le maximum de la voiture en Q3, ce qui est normalement l’un de mes points forts.

« Je sais que je prends aussi plus de risques que les autres en Q3, c’est pourquoi la plupart du temps je fais de bonnes Q3 mais c’est trop.

« Très déçu de moi-même, j’ai fait la même erreur hier et cela ne devrait pas arriver. »

Charles Leclerc de Ferrari a eu une lourde collision avec le mur alors qu'un drapeau rouge était sorti pendant la P2.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se mettait trop de pression lors des séances de Q3, Leclerc a répondu : « Je ne pense pas. Ça paie la plupart du temps, mais ce week-end j’en ai trop fait et je ne peux pas cacher ma déception. »

Il est possible que la pluie affecte la course de dimanche, et Leclerc dit que son objectif initial est simplement d’éviter les ennuis.

« Maintenant, dans l’attente de demain, nous partons septièmes, la météo semble être assez délicate, alors j’espère que nous aurons une course propre et que nous pourrons revenir en tête », a-t-il déclaré.

« Les Aston ont l’air solides en rythme de course, donc je ne sais pas exactement où nous allons être, un podium serait une très bonne fin demain compte tenu de notre rythme de course. »

Anthony Davidson était au SkyPad pour analyser comment Charles Leclerc aurait pu éviter de planter sa Ferrari dans la dernière partie des qualifications.

Brundle : Leclerc fait beaucoup de dégâts à des moments clés

En plus de sa chute de vendredi, Leclerc s’est retrouvé dans les barrières du Sprint Shootout lors du GP d’Azerbaïdjan du week-end dernier alors qu’il tentait d’améliorer son temps en SQ3.

Des accidents très médiatisés ont émaillé la carrière de Leclerc en F1, et Martin Brundle de Sky Sports F1 pense que le joueur de 25 ans dépasse trop souvent ses limites.

« Leclerc était juste totalement éclairé par là, trop dur. Nous voyons cela beaucoup avec Charles, il ne semble pas très bien savoir où est la limite », a déclaré Brundle dans un commentaire.

« Sa détermination et sa vitesse sont tellement incroyables, mais il n’y a pas de limite avant qu’il ne frappe quelque chose, nous l’avons beaucoup vu tout au long de sa carrière et beaucoup ces derniers temps aussi.

« Il doit juste en retirer un quart de pour cent quelque part. Il fait beaucoup de dégâts à cette Ferrari et à des moments critiques. »

