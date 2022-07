Charles Leclerc de Ferrari le plus rapide lors des premiers essais du Grand Prix de France

Ferrari a bien démarré le week-end du Grand Prix de France et sa candidature pour une troisième victoire consécutive, vendredi avec Charles Leclerc le plus rapide lors des premiers essais au Castellet.

Le Monégasque, le plus local de tous les pilotes qui disputeront la course de dimanche et vainqueur de la manche précédente en Autriche, a réalisé un meilleur temps d’une minute 33.930 secondes en pneus tendres.

Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a terminé deuxième et 0,091 plus lent, malgré une course légèrement large sur son meilleur tour, également sur des softs par un après-midi chaud dans le sud de la France.

Leclerc a fait 23 tours contre 19 pour Verstappen.

Carlos Sainz de Ferrari, vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne ce mois-ci, a terminé troisième sur les feuilles de temps, mais l’Espagnol aura une pénalité sur la grille d’au moins 10 places après que Ferrari ait changé l’électronique de contrôle de sa voiture.

George Russell a terminé quatrième pour Mercedes, avec son coéquipier sept fois champion du monde Lewis Hamilton assis pour la première fois à une séance d’ouverture pour laisser la place au pilote de réserve et champion de Formule E Nyck de Vries.

Toutes les équipes sont obligées, en vertu de nouvelles règles, de faire courir des pilotes ayant une expérience limitée en Formule 1 lors de deux séances d’essais libres du vendredi cette saison.

De Vries a terminé la séance avec le neuvième meilleur temps.

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que Hamilton, regardant le nouvel occupant de sa voiture depuis le mur des stands avant sa 300e course, avait aidé de Vries.

Le Français Pierre Gasly a terminé cinquième, devant le Mexicain Sergio Perez de Red Bull qui a fait un tête-à-queue au virage trois mais a réussi à garder sa voiture hors des barrières.

Lando Norris de McLaren a été le septième plus rapide et a de nouveau surpassé son coéquipier australien Daniel Ricciardo à la 10e place, l’équipe apportant de nombreuses nouvelles pièces au circuit Paul Ricard.

La réserve polonaise Robert Kubica a remplacé Valtteri Bottas chez Alfa Romeo pour la séance et a terminé 19e sur 20.

