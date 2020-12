Charles Leclerc de Ferrari occupera trois places sur la grille du Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, qui a clôturé la saison après avoir causé une collision au premier tour lors de l’avant-dernier tour de dimanche à Bahreïn. Le Monegask s’est mêlé à l’éventuel vainqueur de la course de Racing Point, Sergio Perez, dans une collision qui a conduit à l’abandon de Leclerc et Max Verstappen de Red Bull et a laissé le Mexicain se battre de la 18e place.

Les commissaires sportifs ont déclaré que Leclerc avait freiné tard au virage quatre, verrouillé la roue avant droite et est entré en collision avec Perez alors que le Mexicain prenait la ligne de course normale dans le coin.

Leclerc, qui a également récolté deux points de pénalité, a admis avoir commis une erreur après la course. « Je m’attendais à ce qu’il passe par l’extérieur de Valtteri (Bottas) et y reste, mais je pense qu’après cela, il a décidé de revenir à l’intérieur et j’étais là et il était alors trop tard pour ralentir », a-t-il déclaré. à propos de Perez.

«Je ne pense pas que ce soit la faute de Checo (Perez), je ne blâme pas Checo. Si quelqu’un est à blâmer aujourd’hui, c’est moi, mais je serais plus malheureux que le blâme. «