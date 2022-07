Charles Leclerc bat Max Verstappen pour remporter le Grand Prix d’Autriche et se relance dans la course au championnat

Ce n’était pas facile pour le pilote Ferrari car il a dû dépasser trois fois le Verstappen de Red Bull pour revendiquer sa première place sur le podium depuis le GP d’Australie en avril.

Malgré des problèmes avec son accélérateur vers la fin de la course, Leclerc a pu tenir le coup, terminant avec 1,532 seconde d’avance sur la deuxième place.

La victoire met fin à une course de forme pourrie pour le joueur de 24 ans – ayant raté le podium lors des cinq courses précédentes.

Cela réduit également l’avance de Verstappen en tête du classement du championnat des pilotes à 38 points alors que le pilote Ferrari prend la deuxième place devant Sergio Perez de Red Bull.

Après la course, Leclerc a souligné à quel point la victoire était importante pour lui.

“C’était une très bonne course”, a déclaré Leclerc soulagé. “Le rythme était là, au début, on a eu de bons combats avec Max et la fin a été incroyablement difficile. J’ai eu ce problème avec l’accélérateur et ça coinçait à 20 ou 30% d’accélérateur à basse vitesse, donc c’était très délicat mais nous avons réussi à tenir jusqu’au bout et je suis tellement, tellement content.

“J’avais vraiment besoin de celui-là. Je veux dire, les cinq dernières courses ont été incroyablement difficiles pour moi mais aussi pour l’équipe évidemment, et montrer enfin que nous avons le rythme dans la voiture et que nous pouvons le faire est incroyable, nous devons donc pousser jusqu’au bout.”

Cela aurait très bien pu être un doublé Ferrari mais, à l’approche de la fin de la course, à 14 tours de l’arrivée, un incendie se déclare dans la voiture de Carlos Sainz à la suite d’une panne moteur, mettant fin prématurément à sa course.

“C’est difficile de trouver les mots justes”, Sainz a écrit sur Twitter. “Un 1-2 était assez simple mais nous avons dû abandonner. Beaucoup de points perdus pour les deux championnats mais je me sens de mieux en mieux dans la voiture. Félicitations à Charles pour la victoire ! Nous continuerons à pousser.”

Bien qu’il ait été de retour par des milliers de fans néerlandais, Verstappen n’a pas été en mesure de revendiquer ce qui aurait été une troisième victoire consécutive au Red Bull Ring, la vitesse de Leclerc étant tout simplement trop importante pour lui.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a bénéficié de la retraite de Sainz, qui est passé de la quatrième à la troisième place.

Malgré un début de saison torride, c’est le troisième podium consécutif du joueur de 37 ans, alors qu’il s’est amélioré depuis sa huitième place de départ.