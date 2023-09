Charles, le «roi du climat», termine sa visite d’État en France dans un vignoble biologique

Commentez cette histoire Commentaire

BORDEAUX, France — Florence Cathiard a rencontré pour la première fois le futur roi britannique lors d’un match de polo il y a environ vingt ans. Cathiard, ancienne championne de ski de l’équipe nationale de France, n’a pas été aussi impressionnée par les compétences du prince Charles en selle, mais elle lui a dit à quel point elle était incroyablement inspirée par sa philosophie de l’agriculture biologique.

Elle se souvient avoir avoué qu’elle avait tous ses livres, jaillissant du jardin de son domaine de Highgrove, disant qu’elle adorait ses biscuits Duchy Organic. Elle essayait elle-même quelques méthodes biologiques, lui dit-elle, dans le vignoble bordelais qu’elle et son mari avaient récemment acheté. Fini de « droguer » les vignes avec des pesticides, a-t-elle déclaré, suscitant l’approbation de Charles.

Aujourd’hui, le vignoble Château Smith Haut Lafitte est une exploitation « biodynamique », qui s’appuie sur les plantes médicinales pour protéger les vignes des maladies, utilise des lamas pour désherber les champs, tient compte du calendrier lunaire lors de la taille et est pionnier dans la capture des le dioxyde de carbone issu de la fermentation du vin, le transformant en bicarbonate de soude.

C’est ici que le roi Charles III conclut vendredi sa première visite d’État en France, un voyage de trois jours au cours duquel il semblait dans son élément, renouant avec une partie du plaidoyer vocal en faveur du climat qu’il avait largement maîtrisé au cours de sa première année en tant que monarque.

Charles a déclaré qu’il admettait qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur des questions comme il le faisait autrefois – la neutralité politique est largement considérée comme essentielle à la survie de la monarchie dans les temps modernes. Mais en France, il a démontré qu’il n’a pas laissé derrière lui son identité passée.

Lors d’un discours prononcé mercredi soir au château de Versailles, Charles a plaisanté : « Je pense que c’est un roi de France qui a dit un jour qu’il préférerait être bûcheron plutôt que roi d’Angleterre, face à nos complexités nationales. En tant que forestier passionné, je suis heureux d’annoncer qu’il est tout à fait possible de combiner les deux !

Dans ses remarques devant la salle du Sénat jeudi, Charles a fait du climat un thème encore plus dominant. « Notre défi le plus existentiel de tous », a-t-il déclaré, est « le réchauffement climatique, le changement climatique et la destruction catastrophique de la nature ». Il a proposé que la Grande-Bretagne et la France travaillent ensemble dans une alliance pour la durabilité – en s’appuyant sur l’Entente cordiale de 1904 – « pour répondre plus efficacement à l’urgence mondiale en termes de climat et de biodiversité ».

Charles a également rencontré des chefs d’entreprise français pour discuter des investissements visant à protéger la biodiversité. Dans son discours public lors de cet événement, au Muséum d’histoire naturelle de Paris, le président Emmanuel Macron l’a remercié pour « la vision claire » que Charles a longtemps soutenue sur les questions environnementales.

En Grande-Bretagne, contraste notable : le Premier ministre Rishi Sunak venait d’annoncer des retards dans la réalisation des objectifs climatiques du pays, affirmant que les gens n’étaient peut-être pas prêts à supporter les coûts liés au remplacement de leurs voitures à essence ou de leurs vieux chauffe-eau. Les constructeurs automobiles et les sociétés énergétiques se sont opposés à la nouvelle incertitude et ont rejoint les défenseurs du climat dans leur indignation.

Charles et la reine Camilla ont quelque peu nui à leurs références climatiques en décidant de se rendre en France cette semaine en avion – renonçant à l’Eurostar à faibles émissions qui relie Londres à Paris en un peu plus de deux heures. Ils se sont également rendus à Bordeaux vendredi, bien que la France ait fait pression pour limiter les vols intérieurs court-courriers et faire monter les gens dans les trains.

Mais les écologistes qui ont été déçus de voir Charles manquer de grands événements l’année dernière, comme la COP27 des Nations Unies en novembre, ont peut-être été heureux de le voir une fois de plus se manifester sur la scène mondiale.

Le fleuriste Michel Hugot, 58 ans, a déclaré que c’était « un honneur » d’accueillir Charles au marché aux fleurs en plein air de Paris, le Marché aux Fleurs, jeudi. Hugot est passionné par la durabilité et encourage ses clients à acheter des plantes comme les figues car elles nécessitent moins d’eau.

Il a souligné que les Français n’ont pas toujours eu des relations faciles avec les monarchies : « Nous avons décapité nos membres de la famille royale. » Mais de nombreux vendeurs ont fièrement montré des photographies encadrées de la visite de la reine Elizabeth II au marché aux fleurs en 2014. Et Charles, a déclaré Hugot, était plus que bien. « Lorsque vous êtes vous-même impliqué dans la lutte contre le changement climatique et dans le passage au vert… vous êtes en faveur de quiconque lutte également contre le changement climatique », a-t-il déclaré.

Vendredi, Charles a visité des projets environnementaux à Bordeaux et ses environs et a circulé via le réseau de tramways électriques de la province. Il a rencontré les secouristes touchés par les incendies massifs de 2022 et a passé du temps à Forêt Experimentale, un projet conçu pour surveiller les réponses des forêts urbaines au changement climatique.

Sa dernière étape était le Château Smith Haut Lafitte.

Les Cathiard ne savent pas exactement pourquoi l’ambassade britannique les a sélectionnés. Florence n’avait eu aucune interaction avec Charles depuis ce match de polo il y a longtemps. Ils supposent qu’ils ont été choisis pour leurs références écologiques. Ils ont entendu dire que les concurrents de la région étaient jaloux.

Le Washington Post a visité le vignoble et s’est entretenu avec les propriétaires alors qu’ils se préparaient à l’arrivée de la famille royale – et lorsque des responsables britanniques et des policiers français ont fait ce que Cathiard a dit être leur sixième visite depuis que le château avait été informé qu’il figurait sur la liste restreinte. héberger.

« Je pense qu’ils viennent nous apprendre à faire la révérence », a-t-elle plaisanté.

Le vignoble a sa propre histoire fascinante. Il date du 14e siècle et appartenait à une famille noble française, même s’il a parfois eu des propriétaires britanniques : le marchand écossais du 18e siècle George Smith et le boxeur poids lourd du 20e siècle George Walker, qui a purgé une peine de prison à Londres, a gagné de l’argent dans l’immobilier. , a fait faillite et a fini par diriger des boutiques de paris en Russie.

Florence et Daniel Cathiard, qui se sont rencontrés alors qu’ils faisaient partie de l’équipe de France de ski, ont acheté la propriété à Walker en 1990 et ont entrepris de la transformer d’un château moyen en un château qui attirerait une renommée internationale.

Comme Charles dans ses premières années environnementales, le couple a d’abord été moqué pour avoir expérimenté des techniques organiques et la biodynamie – une approche holistique lancée dans les années 1920 par Rudolf Steiner, occultiste et réformateur social autrichien.

Cathiard se moque de certaines des idées les plus extrêmes de la biodynamie. Elle a dit par exemple que remplir une vessie de cerf pleine de fleurs d’achillée millefeuille et la suspendre haut dans un arbre pendant tout l’été était « fou ».

Cela dit, elle a admis avoir bourré de fumier une corne de vache et l’avoir enterrée dans le sol. Et les vignerons taillent les vignes « selon la théorie de la lune descendante ».

Le vignoble se targue d’allier innovation et tradition. Il y a donc des panneaux solaires. Et la technologie de capture du carbone, que la fille du couple, Alice Cathiard Tourbier, a présentée à la COP21, la Conférence de Paris sur le changement climatique en 2015.

Mais il y a aussi les chevaux, qui, selon Florence Cathiard, sont meilleurs que les tracteurs sur des « sols plus fragiles » et aident au travail des champs de raisins blancs.

Lors de la visite du Post, Daniel Cathiard s’est dirigé vers un atelier de menuiserie qui sentait rêveusement le pain grillé. Il est rare qu’un vignoble fabrique ses propres fûts à la main, mais un tonnelier était là, martelant et « grillant » au feu le bois de chêne français d’origine locale. La famille royale britannique sera invitée à s’essayer à cet artisanat.

Ils seront également conduits jusqu’à une tour offrant une vue imprenable sur la propriété. De là-haut, on ne voit pas les défis liés à la gestion d’un vignoble français à l’ère du changement climatique, comme le mildiou qui a réduit le rendement de nombreux domaines bordelais cette année. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont des rangées et des rangées de raisins. Et les ruches, les haies et les forêts qui contribuent au maintien de la biodiversité.