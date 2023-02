Charles Kimbrough, mieux connu pour “Murphy Brown”, décède à 86 ans – National

Charles Kimbrough, un acteur nominé aux Tony et Emmy qui a joué un présentateur de nouvelles direct aux côtés de Candice Bergen sur Murphy Brun, décédé le 11 janvier à Culver City, en Californie. Il avait 86 ans.

Kimbrough a joué le journaliste Jim Dial au cours des 10 saisons de la sitcom à succès de CBS Murphy Brun entre 1988 et 1998, remportant une nomination aux Emmy Awards en 1990 pour un acteur de soutien exceptionnel dans une série comique. Il a repris le rôle pour trois épisodes lors du redémarrage de 2018.

Charles Kimbrough, à droite, pose avec Candice Bergen, une autre actrice de la série télévisée “Murphy Brown”, alors qu’ils sont réunis pour un segment de l’émission “Today” de NBC à New York, le 27 février 2008.

Le New York Times a signalé sa mort pour la première fois, et son fils et ses agents l’ont confirmé dimanche à l’Associated Press.

“Que ce soit sur scène ou devant la caméra, il était une joie à voir”, a déclaré SMS Talent, Inc., l’agence artistique qui représentait Kimbrough.

L’agence a déclaré que l’acteur était décédé de causes naturelles dans un hôpital.

L’épouse de Kimbrough, l’actrice Beth Howland qui a joué le serveur Vera dans la sitcom CBS des années 1970 et 80 Alice, décédé en 2016. Ils se sont mariés en 2002, plus d’une décennie après son divorce en 1991 avec sa première femme, Mary Jane (Wilson) Kimbrough, décédée en 2007.

SMS Talent a déclaré que Kimbrough laisse dans le deuil une sœur, Linda Kimbrough, un fils, John Kimbrough, une belle-fille, Holly Howland, et une petite-fille, Cody.





Né le 23 mai 1936, Kimbrough a passé des années sur la scène théâtrale new-yorkaise. Il a été nominé pour un Tony en 1971 pour sa performance à Broadway dans la comédie musicale de Stephen Sondheim Entreprise.

Kimbrough a également prêté sa voix à une gargouille nommée Victor dans le film d’animation de Disney Le Bossu de Notre Dame.