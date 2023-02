Charles Kimbrough, acteur de “Murphy Brown”, est mort à 86 ans

Charles Kimbrough, qui a joué aux côtés de Candice Bergen dans 10 saisons de “Murphy Brown”, est décédé le 11 janvier à Culver City, en Californie. Il avait 86 ans.

Son fils, Jim Kimbrough, a confirmé sa mort à l’Associated Press.

Kimbrough a été récompensé à la télévision pour avoir interprété le présentateur de nouvelles Jim Dial pendant une décennie dans la sitcom CBS.

‘Rencontres rapprochées du troisième type’ et ‘A CHRISTMAS STORY’ STAR MELINDA DILLON MEURT À 83 ANS

En 1990, Charles a reçu une nomination aux Emmy pour un acteur de soutien exceptionnel dans une série comique. Lors du redémarrage de 2018, il a repris son rôle pour trois épisodes.

Avant de se faire un nom à la télévision, Kimbrough était également connu dans la communauté théâtrale.

CANDICE BERGEN REMERCIE DONALD TRUMP POUR ‘MURPHY BROWN’ GOLDEN GLOBE NOD

Il a remporté une nomination aux Tony Awards en 1971 pour le meilleur acteur vedette pour son rôle de Harry dans “Company” de Stephen Sondheim.

Kimbrough est apparu plus tard dans une autre production de Sondheim, “Sunday in the Park with George”.

Le natif du Minnesota a apprécié tous les aspects de l’entreprise et a exprimé la gargouille Victor dans le conte animé de 1996 “Le Bossu de Notre-Dame”.

Il a utilisé ses talents de doubleur pour la suite de 2002 et également dans plusieurs jeux vidéo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’épouse de Kimbrough, l’actrice Beth Howland, qui jouait le serveur Vera dans la sitcom “Alice” de CBS dans les années 1970 et 1980, est décédée en 2016.

Ils se sont mariés en 2002, plus d’une décennie après son divorce en 1991 avec sa première femme, Mary Jane (Wilson) Kimbrough, décédée en 2007.

Kimbrough laisse dans le deuil une sœur, Linda Kimbrough, un fils, John Kimbrough, et une belle-fille, Holly Howland.

La cause du décès de Charles n’a pas été confirmée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.