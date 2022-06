Charles Kernaghan, fléau des ateliers clandestins, est mort à 74 ans

« C’était un orateur dynamique qui pouvait débattre de n’importe qui sur ces questions », a déclaré Peter Romer-Friedman, un avocat des droits civiques qui a aidé à diriger le mouvement anti-sweatshop du campus en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université du Michigan, et qui considère M. Kernaghan comme un mentor. « Il n’était qu’un de ces gars, on pouvait sentir la passion jusque dans ses os. »

Charles Patrick Kernaghan est né le 2 avril 1948 à Brooklyn. Son père, Andrew, était un immigrant écossais qui installait des carreaux acoustiques, et sa mère, Mary (Znojemsky) Kernaghan, était une travailleuse sociale bénévole née dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie.

Ses parents ont inculqué à Charles un sens aigu de la justice sociale : ils ont accueilli plus de 20 enfants et ils l’ont poussé, lui, sa sœur et son frère vers des carrières axées sur la communauté. (Sa sœur travaillait pour une organisation à but non lucratif et son frère, John, décédé en 1990, était un prêtre jésuite).

Sa sœur est sa seule survivante immédiate.

M. Kernaghan a obtenu un diplôme en psychologie de l’Université Loyola de Chicago en 1970 et une maîtrise dans le même domaine de la New School for Social Research de Manhattan en 1975. Il a ensuite enseigné à l’Université Duquesne, à Pittsburgh, mais il a rapidement abandonné ses études. aspirations académiques.