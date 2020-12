Les stars de Dame A voient plus clairement cette année.

En juin, au milieu du mouvement Black Lives Matter, le trio country de longue date a annoncé qu’il abandonnait « antebellum » de son nom en raison de ses liens avec l’esclavage américain. «Lorsque nous nous sommes mis ensemble il y a près de 14 ans, nous avons nommé notre groupe d’après le style« antebellum »du sud où nous avons pris nos premières photos. En tant que musiciens, cela nous a rappelé toute la musique née dans le Sud qui nous a influencés… le rock sudiste , blues R&B, gospel et bien sûr country », expliquent-ils dans un communiqué. « Mais nous sommes regrettés et embarrassés de dire que nous n’avons pas pris en compte les associations qui alourdissent ce mot faisant référence à la période de l’histoire avant la guerre civile, qui inclut l’esclavage. »

La décision a été source de division, certains contestant le nouveau nom tandis que d’autres ont critiqué le groupe pour ne pas avoir agi plus tôt. Rendant les choses plus compliquées, le changement de nom a depuis déclenché une bataille juridique entre le groupe et le chanteur UNEnita blanc, qui se produit sous le nom de Lady A depuis plus de 30 ans. Le groupe a intenté une action en justice contre le chanteur en juillet, demandant au tribunal de maintenir leur marque de commerce du nom.

Réfléchissant à la réaction du public, Hillary Scott a réitéré l’intention derrière le changement il y a six mois lors d’un entretien virtuel sur Salle Tamron le 21 décembre.

«Le cœur de notre décision sonne toujours aussi vrai aujourd’hui qu’il l’était en juin lorsque nous avons fait cette annonce», a-t-elle déclaré. Salle Tamron. « Je veux dire, nous voulons notre musique, nos spectacles en direct et, vous savez, tout ce dont nous faisons partie, pour que tout le monde se sente le bienvenu et invité. Et nous avons réalisé, vous savez, au cours de l’été, je pense ne pas tourner et en regardant juste ce mouvement qui est si nécessaire dans ce pays et dans le monde, nous avons commencé à voir ce qu’était notre rôle, quelle partie de nos premiers pas et faire une différence pourrait être. Et donc notre changement de nom était la première étape. . mais vous ne savez jamais comment les choses vont se passer et nous n’avons jamais vu cela venir. »