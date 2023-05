Charles Kelley de Lady A et sa femme révèlent le point de rupture qui a conduit la star de la country à obtenir de l’aide pour l’alcoolisme

Charles Kelley de Lady A a admis qu’en ce qui concerne son alcoolisme, il était dans le déni parce qu’il ne « vivait pas dans la rue » ou ne « se réveillait pas dans un buisson ».

Mais son mariage avec Cassie McConnell a failli se terminer lors de vacances en Grèce après que la star de la country soit restée toute la nuit à boire après une bagarre.

« À ce moment-là, je pensais que je rentrais complètement aux États-Unis, que j’allais rencontrer un avocat spécialisé en divorce, comme, c’était tout », a déclaré McConnell à Gayle King dans une interview à CBS mercredi.

LADY A PRESSE LA PAUSE EN TOURNÉE ALORS QUE LE CHANTEUR CHARLES KELLEY SE CONCENTRE SUR « JOURNEY TO SOBRIETY »

« En gros, nous nous sommes disputés, et j’ai juste éteint mon téléphone, vous savez, au milieu de nulle part et je suis juste parti et je suis resté éveillé à boire avec tous ces gens au hasard que je ne connaissais pas », Kelley expliqué.

« J’ai eu un de ces moments où je me suis dit : « J’en ai tellement marre qu’on me dise quoi faire » et j’ai éteint le téléphone. Je n’avais pas réalisé que huit de mes amis me cherchaient tous. nuit. »

McConnell a déclaré qu’elle « ne s’était jamais endormie » cette nuit-là. Le lendemain matin, lorsqu’il est rentré à l’hôtel, elle lui a dit qu’il « avait besoin d’aide » et il a dit qu’il « savait ».

« Il a fait un plan avec son manager et il s’est envolé directement de Grèce pour se faire soigner », a-t-elle ajouté.

Et tandis que McConnell pensait que leur mariage était terminé, « Je pense qu’en fin de compte, quand j’ai pensé, eh bien, nous avons un enfant de 7 ans qui soit va être chez moi tout le temps, soit il va être la moitié du temps dans une maison avec son père, où je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans cet environnement.

« Et, pour que je puisse sortir de sa vie tous les jours, ça n’a jamais été aussi grave. Jusqu’à ce que ce soit le cas, vous savez. Et c’est un peu là que nous quittions la Grèce. »

L’interprète de « You Look Good » a déclaré que cela l’avait « écrasé » d’apprendre de McConnell que leur fils Ward avait remarqué qu’il buvait.

« Cassie me racontait des histoires sur les petites choses que Ward disait que je ne savais même pas qu’il remarquait. Vous savez, ‘Papa parle un peu drôle’ ou, vous savez, ‘Toi et papa êtes – vous tous se disputent beaucoup.' »

L’homme de 41 ans a ajouté que Ward était « la chose la plus importante de ma vie ».

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les coéquipiers de Kelley, Hillary Scott et Dave Haywood, l’ont également « assis » il y a environ cinq ans pour parler de sa consommation d’alcool.

« C’était la première fois qu’ils avait vraiment, tu sais », a-t-il dit. « Je pense que c’était plus, juste, ‘Je m’inquiète pour toi.' »

Et bien qu’il ait dit à l’époque qu’il avait soutenu que cela n’avait pas affecté son travail ou leurs émissions, « c’était plus sur la façon dont je leur parlais quand je buvais. Je serais très dédaigneux, très rapide. Vous savez, il n’y a jamais eu de trucs physiques mais des explosions très émotionnelles et verbales. Je pouvais reconnaître que c’était à coup sûr induit par l’alcool.

Kelley était « mort de peur » lorsqu’il est entré en cure de désintoxication pour la première fois après l’incident en Grèce.

Il avait toujours dit que sa consommation d’alcool n’était pas assez grave pour qu’il ait besoin d’une cure de désintoxication dans le passé.

« Mais ce que j’ai appris, c’est qu’il y a des degrés d’alcoolisme… Ce n’est pas parce que vous ne vivez pas dans la rue ou que vous ne vous réveillez pas dans un buisson comme certaines histoires que vous pourriez entendre, que cela peut arriver », a déclaré Kelley.

Kelley assiste à « beaucoup de réunions » et respire dans un alcootest tous les soirs et tous les matins pour rétablir la « confiance » avec sa famille et son groupe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je suis vraiment fier de lui », a déclaré McConnell. « Ce n’est pas facile de traverser, et ce n’est pas facile, vous savez, de rester connecté et de simplement baisser la tête et faire le travail – parce que c’est beaucoup de travail. Parce qu’il continue de se présenter tous les jours, je peux continuez à venir tous les jours et notre famille sera intacte. Alors je suis vraiment, vraiment fier de lui. »

Kelly a répondu « Je ne pourrais pas le faire sans son soutien. Je ressens beaucoup d’amour. »

Le groupe, qui a reporté sa tournée l’année dernière pour que Kelley puisse entrer en cure de désintoxication, est revenu sur scène avec son « Request Line Tour ».