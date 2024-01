Charles Jeffrey parle des projets de Paris et du spectacle du 10e anniversaire à Londres

P.ARIS — Charles Jeffrey est prêt à affronter Paris, un petit pas à la fois.

Après avoir défilé à Milan pendant deux saisons, la marque a organisé vendredi soir une projection transformée en soirée au Silencio des Prés à Paris pour présenter la collection automne 2024 sous la forme d’un court métrage intitulé « Moshkirk & Booness ».

«Je voulais réfléchir à la manière dont je pourrais commencer l’année avec quelque chose d’un peu plus petit, intime, concentré et vulnérable. Je voulais écrire de la musique et un scénario pour un film couvrant tous les domaines que j’aime à propos de Loverboy, de l’Écosse, de la musique post-punk, de l’art et du collage, et tout simplement de l’anarchisme en général », a déclaré Jeffrey lors de l’événement.

C’est une excellente occasion de le montrer dans un endroit où tous mes amis sont rassemblés en ce moment. Pour Paris, il faut d’abord faire une petite présentation avant de pouvoir faire un show. Nous mettons donc nos petits pions et voyons comment les choses se passent », a-t-il ajouté.

Cela ne veut pas dire qu’il est prêt à faire ses valises et à s’installer à Paris. Le créateur de Glasgow a révélé qu’il prévoyait d’organiser un défilé de mode ouvert au public à Somerset House à Londres en juin pour célébrer le 10e anniversaire de la marque. L’entreprise, qui compte une équipe de 11 personnes, restera également à Londres.

“Ce n’est pas une fashion week [London] c’est plus populaire. On ne fait plus de vêtements pour hommes à Londres, mais je vais démocratiser ça. Je veux inviter tout le monde du Royaume-Uni à venir acheter des billets et à faire un concert. J’ai flirté avec l’idée de jouer et de faire de la musique, je pourrais peut-être inviter tous mes partenaires à nous rejoindre », a-t-il déclaré.

Parallèlement au défilé, il y aurait une exposition qui « explique aux gens comment créer une jeune marque à partir de ma propre expérience », a déclaré Jeffrey, qui a enseigné dans de grandes institutions de mode, notamment Central Saint Martins, l’Université de Westminster et le London College. de la mode et de l’Université de Leeds.

«Loverboy vise toujours à défendre la foule avec laquelle nous sommes et à élever les gens. Maintenant que nous sommes dans le métier depuis 10 ans, je me demande comment puis-je échanger cette sensibilité similaire ? Je pense que c’est un partage de connaissances. L’exposition est donc axée sur le partage des connaissances, depuis les moindres détails sur la manière de mettre en place un flux de trésorerie, jusqu’à la manière de parler à votre équipe et d’influencer la recherche primaire », a-t-il ajouté.

Le créateur a également le sentiment que l’histoire de sa génération de créateurs de mode n’a pas encore été racontée.

“Ce que je veux faire, c’est dire aux gens en 2024 ce que c’était en 2013. Ce n’est peut-être pas la même chose que dans les années 1990, lorsque McQueen et Galliano faisaient leur coming-out. Mais c’est quelque chose dont les gens peuvent encore tirer des leçons », a-t-il déclaré.

Après le grand moment de célébration, Jeffrey a déclaré que la marque se concentrerait sur « la stratégie tactique de la mode à Paris ». Nous faisons des shows forts. Nous poussons et poussons.

Dans le même temps, le designer s’est dit prêt à assumer un rôle important de directeur créatif lorsque l’occasion se présentera.

«J’aurais toujours deux marques. Jonathan Anderson est une grande inspiration pour moi. S’il peut le faire, alors je peux le faire. Il est irlandais. Je suis écossais. Nous sommes la même chose », a plaisanté Jeffrey.

Depuis qu’il a lancé sa marque éponyme après avoir obtenu une maîtrise en design de mode à Central Saint Martins sous la direction de feu la directrice du cours Louise Wilson – la professeure acharnée qui a encadré et façonné la carrière de créateurs tels que Christopher Kane, Roksanda Ilincic et Mary Katrantzou – le La marque vend désormais à une centaine de comptes dans le monde et son site de commerce électronique, lancé en 2020, génère environ un demi-million de livres par an.

Jeffrey a révélé que depuis qu’elle a reçu un investissement du showroom de mode et de l’accélérateur de marque Tomorrow en 2021, la marque « croît à un rythme très constant ».

« Demain, c’est comme mon grand frère. Ils m’aident dans toutes les décisions importantes. C’est bien d’avoir ces personnes qui travaillent dans l’industrie depuis si longtemps, non seulement dans le domaine des ventes, mais aussi dans les domaines du merchandising, de la stratégie et du marketing, qui viennent nous dire comment nous devons faire les choses », a-t-il ajouté.

Stefano Martinetto, cofondateur et PDG de Tomorrow, a déclaré que le partenariat se poursuit car Jeffrey est « extrêmement mature, très bien élevé et très engagé ». Il a une équipe fantastique et l’esprit d’équipe est sans précédent.

Jeffrey pense qu’ils travaillent bien en équipe car « les Italiens et les Écossais sont très similaires. Nous nous soucions de la famille. Nous nous soucions de la nourriture. Nous sommes sympathiques. Si vous amenez un Écossais à Londres, il vous demandera : « Pourquoi personne ne vous dit bonjour ? C’est aussi une question d’honnêteté. Nous nous disons exactement ce que nous ressentons à propos de tout.