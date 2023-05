Charles III sera couronné en rite antique à une époque incertaine

LONDRES – Le roi Charles III est couronné samedi à l’abbaye de Westminster, lors d’une cérémonie fondée sur des traditions anciennes, à une époque où la monarchie fait face à un avenir incertain.

Plus de 2 000 invités, des milliers de soldats, des dizaines de milliers de spectateurs et une poignée de manifestants ont convergé dans et autour de l’abbaye alors que le roi voyageait du palais de Buckingham dans une calèche dorée et tirée par des chevaux.

C’était le dernier kilomètre d’un voyage de sept décennies pour Charles d’héritier à monarque.

La cérémonie sera remplie de faste et d’apparat : il y aura des couronnes et des diamants, de la musique montante, des robes violettes, de magnifiques chapeaux – et une acclamation entraînante de « God Save the King » à l’intérieur de l’abbaye et dans les rues à l’extérieur.

À l’arrivée des invités, l’église bourdonnait d’excitation et regorgeait de fleurs parfumées et de chapeaux colorés. Des célébrités, des dignitaires et des dirigeants mondiaux ont envahi l’abbaye, dont la première dame américaine Jill Biden, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau, huit anciens et actuels premiers ministres britanniques ainsi que Judi Dench, Emma Thompson et Lionel Richie.

Des milliers de personnes de tout le Royaume-Uni et du monde entier ont campé pendant la nuit le long d’un itinéraire de 1,3 mile. La foule a grandi pendant la matinée, sous une pluie intermittente, le long de la route, que le roi nouvellement couronné et la reine Camilla ramèneront au palais, cette fois dans une voiture dorée de 261 ans accompagnée de 4 000 soldats, formant le plus grand défilé militaire de Grande-Bretagne. dans 70 ans.

Pour la famille royale et le gouvernement, l’occasion – nom de code Operation Golden Orb – est une exposition d’héritage, de tradition et de spectacle inégalée dans le monde.

Le doyen de Westminster, David Hoyle, qui aidera à diriger le service, a prédit que ce serait spectaculaire.

« J’ai l’habitude des cérémonies au niveau national. Même moi, je pense que c’est assez époustouflant », a-t-il déclaré.

Mais pour les manifestants républicains qui se sont rassemblés pour crier «Pas mon roi», c’est la célébration d’une institution qui représente le privilège et l’inégalité.

Le groupe anti-monarchie Republic a déclaré que six de ses membres, dont son directeur général, avaient été arrêtés à leur arrivée à la manifestation. La police a déclaré qu’elle aurait une « faible tolérance » pour les personnes cherchant à perturber la journée, suscitant des critiques selon lesquelles elles restreignent la liberté d’expression.

Depuis 1000 ans et plus, les monarques britanniques sont couronnés lors de cérémonies grandioses qui confirment leur droit de régner.

De nos jours, le roi n’a plus de pouvoir exécutif ou politique, et le service est purement cérémoniel puisque Charles est automatiquement devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, en septembre.

Le roi reste le chef d’État du Royaume-Uni et un symbole de l’identité nationale – et Charles devra travailler pour unir une nation multiculturelle à un moment où le respect pour la monarchie a été remplacé, pour beaucoup, par l’apathie.

L’inflation à deux chiffres appauvrit également tout le monde au Royaume-Uni, ce qui soulève des questions sur le coût de toute la pompe.

Charles a cherché à diriger une machine royale plus petite et moins chère pour le 21e siècle. Ce sera donc une affaire plus courte que le couronnement de trois heures d’Elizabeth.

En 1953, l’abbaye de Westminster a été équipée de tribunes temporaires pour augmenter le nombre de places assises à plus de 8 000, les aristocrates portaient des robes et des couronnes cramoisies, et la procession du couronnement serpentait sur 5 miles à travers le centre de Londres, de sorte qu’environ 3 millions de personnes pouvaient applaudir le glamour 27- reine d’un an.

Les organisateurs ont cette fois raccourci le parcours du cortège, réduit le service de couronnement à moins de deux heures et envoyé 2 300 invitations à la royauté mondiale, aux chefs d’État, aux fonctionnaires, aux travailleurs clés et aux héros locaux. Il y avait des juges en perruques, des soldats avec des médailles étincelantes attachées à des tuniques rouges et des membres de la Chambre des Lords dans leurs robes rouges.

Héritier du trône, le prince William, sa femme, Kate, et leurs trois enfants étaient tous présents. Le frère cadet de William, le prince Harry, qui s’est battu publiquement avec la famille, est arrivé seul. Sa femme Meghan et leurs enfants sont restés chez eux en Californie.

Construit autour du thème « Appelés à servir », le service de couronnement commencera par l’un des plus jeunes membres de la congrégation – un garçon choriste – saluant le roi. Charles répondra en disant : « Je ne viens pas pour être servi mais pour servir.

Le moment est destiné à souligner l’importance des jeunes – et est un nouvel ajout dans un service chargé de rituels par lesquels le pouvoir a été transmis aux nouveaux monarques au fil des siècles.

Le pic symbolique du service de deux heures arrivera à mi-parcours lorsque l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby placera la couronne en or massif de Saint-Édouard sur la tête du monarque. Des trompettes sonneront et des coups de feu seront tirés à travers le Royaume-Uni

Dans un autre changement, Charles a supprimé le moment traditionnel à la fin du service où les nobles étaient invités à s’agenouiller et à promettre leur loyauté au roi.

Au lieu de cela, Welby invitera tout le monde dans l’abbaye à jurer «véritable allégeance» au monarque. Il invitera également les téléspectateurs à rendre hommage – bien que cette partie de la cérémonie ait été atténuée après que certains l’aient critiquée comme un effort sourd pour exiger le soutien du public à Charles. Welby suggérera désormais aux gens à la maison de prendre un « moment de réflexion tranquille » ou de dire « Dieu sauve le roi ».

La réponse du public à Charles, cependant, pendant le service et le long du parcours du défilé, est essentielle, a déclaré George Gross, chercheur invité au King’s College de Londres et expert en couronnements.

« Rien de tout cela n’a d’importance si le public ne se présente pas », a déclaré Gross. » S’ils s’en moquent, alors tout cela ne fonctionne pas vraiment. Tout dépend de cette interaction. »

Et le public d’aujourd’hui est très différent de celui qui a vu Elizabeth couronnée.

Près de 20 % de la population est désormais issue de groupes ethniques minoritaires, contre moins de 1 % dans les années 1950. Plus de 300 langues sont parlées dans les écoles britanniques et moins de la moitié de la population se décrit comme chrétienne.

Bien que les organisateurs affirment que le couronnement reste un «service anglican sacré», la cérémonie inclura pour la première fois la participation active d’autres religions, y compris des représentants des traditions bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikh.