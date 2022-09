Il peut arriver un moment, dans un avenir pas trop lointain, où vous ne verrez plus le visage de la reine Elizabeth II lorsque vous ouvrirez votre portefeuille, si vous utilisez toujours de l’argent liquide, et serez plutôt accueilli par son fils et successeur, le roi Charles III .

Quand cela peut arriver, cela reste à déterminer. La défunte monarque conservera sa place sur le billet de 20 $ et sur les pièces canadiennes pour le moment.

Les organismes responsables de la production de notre monnaie, la Banque du Canada et la Monnaie royale canadienne, restent muets sur l’avenir de la monnaie canadienne alors que les gens pleurent la mort de notre chef d’État. Il en va de même pour le département des finances, qui prend la décision finale sur les mises à jour de conception.

“Nous avons eu toute une série de monarques sur notre argent depuis le tournant du [20th] siècle », a déclaré Dimitry Anastakis, professeur d’histoire à l’Université de Toronto et à la Rotman School of Business. « Quand le monarque change, l’argent change.

Il a noté qu’il est très probable que nous verrons le roi apparaître sur les pièces de monnaie canadiennes, mais pas nécessairement sur le billet de 20 $.

Il y a cependant un débat sur la question de savoir si le roi Charles remplacera – et devrait – sa mère sur le seul billet de banque qui porte sa ressemblance et sur l’avers, ou “têtes”, du côté des pièces. Ce n’est pas une obligation, autant qu’une tradition, d’avoir notre monarque représenté sur notre monnaie nationale, a-t-il expliqué.

La Grande-Bretagne et une poignée d’autres pays – dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les nations insulaires des Caraïbes sous l’autorité monétaire de la Banque centrale des Caraïbes orientales – devront également décider de mettre à jour ou non les images de leurs pièces et billets pour remplacer la reine. Jusqu’à présent, aucun n’a annoncé de plans immédiats.

Mais changer l’image de notre monnaie ne consiste pas seulement à honorer un nouveau souverain, a déclaré Anastakis, mais c’est une façon de marquer le moment de l’histoire dans lequel nous nous trouvons en ce moment.

REGARDER | Le Canada pleure le décès de la reine Elizabeth II : Les Canadiens rendent hommage à la reine Elizabeth Les Canadiens de partout au pays évoquent de bons souvenirs de la reine Elizabeth — pour beaucoup, le seul monarque qu’ils aient jamais connu.

Le changement prend du temps

Toute décision de remplacer ou de supprimer le monarque sur le billet de 20 $ ne se produira probablement qu’après que la Banque du Canada aura terminé le processus de mise à jour du billet de 5 $, ce qui pourrait encore prendre quelques années de plus, a déclaré Stephen Woodhead, président de la Royal Canadian Numismatic Association, une organisation nationale pour les collectionneurs d’argent.

La Banque dispose d’un liste restreinte de huit « Canadiens capables de recevoir des BILLETS » qui prétendent être le nouveau visage du billet bleu, parmi un groupe de plus de 600 personnes qualifiées nommées par des membres du public.

Un changement de face sur les pièces est plus susceptible de se produire plus rapidement.

“Parce que nous ne changeons pas les monarques au cours d’une année donnée, 2023 serait la première à laquelle nous le verrions”, a déclaré Woodhead.

Il existe d’autres facteurs qui pourraient prolonger une mise à jour et la frappe de nouvelles pièces, notamment la date à laquelle la reine est décédée cette année.

“Le cycle de production de l’approbation de l’image de l’effigie et des matrices [the metal stamping tool] prêt et les pièces produites peuvent être plus longues », a-t-il déclaré.

Dans un courriel à CBC News, le porte-parole de la Monnaie royale canadienne, Alex Reeves, a déclaré que “la production d’outillage et de pièces peut être programmée assez rapidement si nécessaire” une fois que le ministère des Finances a approuvé une conception.

Mais si de nouvelles pièces sont nécessaires plus tôt que le design ne peut être mis à jour et compte tenu du feu vert, Woodhead a expliqué que la Monnaie pourrait produire un lot qui porte toujours le visage de la reine Elizabeth mais ajouter “un autre design pour indiquer qu’il s’agissait d’une pièce produite l’année avant de.”

C’est quelque chose qui s’est produit il y a 85 ans après l’abdication du roi Édouard VIII en décembre 1936. La Monnaie a ajouté un petit mais distinctif marquage au-dessus de la date pour indiquer que les pièces ont été fabriquées au début de 1937 avant que de nouveaux poinçons puissent être fabriqués à l’effigie de son successeur. Le roi George VI, son frère et le père d’Elizabeth.

Ce sou vaut plus de 400 000 $. Le point cent canadien de 1936 a un petit point distinctif sous la date pour indiquer qu’il a en fait été fabriqué par la Monnaie royale canadienne au début de 1937, car les matrices préparées pour la frappe de 1937 sont devenues obsolètes en raison de l’abdication d’Édouard VIII en décembre 1936. Seuls trois cents de 1936 points sont connus pour exister. (Encans du patrimoine/Presse canadienne)

Notes historiques

Il est logique d’avoir Charles sur nos pièces parce qu’il est notre chef d’État et que son effigie est un “symbole du rôle de l’État dans notre société”, a déclaré Anastakis.

Mais en ce qui concerne nos billets de 20 dollars en polymère, il a expliqué que peu importait que le chef de l’État du pays apparaisse au recto.

“L’argent canadien est formidable parce que ce qu’il y a au dos est quelque chose qui est souvent utilisé pour refléter certains aspects de l’histoire actuelle à l’époque”, a-t-il déclaré.

Notre billet actuel de 5 $, par exemple, présente une vignette des contributions du Canada à la Station spatiale internationale, y compris le Canadarm2, dans le cadre de ce que l’on appelle le Série Frontières de notes honorant l’innovation canadienne.

L’évolution de la monnaie canadienne

Anastakis a souligné que le recto de nos billets de banque évolue également, avec une tendance à mettre en vedette des Canadiens qui étaient des leaders dans la société – et non au gouvernement – ​​et à refléter la diversité du pays.

Il a souligné que la Banque du Canada avait placé une image de Viola Desmond en remplacement de Sir. Le portrait de John A. MacDonald sur le billet de 10 $ à titre d’exemple. “Je pense que les Canadiens sont plutôt satisfaits de cela”, a-t-il déclaré.

Le Canada a en fait été le premier pays à arborer l’effigie de la reine Elizabeth II sur sa monnaie, un billet de 20 $, en 1935 – l’année où la Banque du Canada a commencé à émettre des billets – alors qu’elle était une princesse de huit ans. Elle est devenue un incontournable sur toutes les pièces de monnaie canadiennes à partir de 1953, l’année suivant son ascension au trône, et sur les billets de banque en 1954.

Une image de la princesse Elizabeth, alors âgée de huit ans, sur le premier billet de 20 $ émis par la Banque du Canada en 1935. (Banque du Canada)

Au fil du temps, la reine a été retirée de certains de ces projets de loi et remplacée par des portraits d’anciens premiers ministres. MacDonald a pris sa place sur le devant du billet de 10 $ en 1971 et Sir Wilfrid Laurier sur le billet de 5 $ l’année suivante.

“C’était une période de véritable nationalisme canadien, où les gens s’éloignaient de l’identification à l’empire britannique”, a expliqué Anastakis.

REGARDER | Se souvenir de la vie et de l’héritage de la reine Elizabeth II : La reine Elizabeth est décédée à 96 ans La reine Elizabeth, le monarque qui a régné le plus longtemps dans l’histoire britannique, est décédée. Margaret Evans, de la CBC, revient sur sa vie et son héritage.

Changement sentimental

Une fois qu’il aura été décidé de mettre notre argent au roi Charles, les pièces et les billets ornés de la reine Elizabeth actuellement en circulation augmenteront en valeur sentimentale, mais pas autant en valeur qu’un objet de collection, a déclaré Woodhead. Ces billets et ces pièces resteront en circulation pour les années à venir – et ils sont nombreux.

Pourtant, il y aura une certaine excitation parmi la communauté numismatique.

“Les collectionneurs de pièces vont surveiller les premières pièces en circulation”, a déclaré Woodhead à propos des pièces à terme arborant le visage du nouveau souverain. “Les personnes susceptibles [also] Je veux avoir une pièce de la dernière année de la gamme d’Elizabeth.”

Il a vu quelque chose de similaire lorsque le Canada a cessé de frapper des sous en 2012 et que “tout le monde est sorti et a acheté des rouleaux” de la toute dernière distribution l’année suivante.

Woodhead s’attend également à ce qu’il y ait une augmentation de la demande de rouleaux de pièces de monnaie à partir de 1953, la première année où la reine est apparue sur les pièces de monnaie canadiennes.