Deux jours après que la mort de sa mère l’a élevé au trône, le roi Charles III a été officiellement proclamé monarque de Grande-Bretagne samedi lors d’une cérémonie fastueuse imprégnée de tradition ancienne et de symbolisme politique – et, pour la première fois, diffusée en direct en ligne et à l’antenne.

Charles, qui a passé sept décennies en tant qu’héritier présomptif, est automatiquement devenu roi lorsque sa mère, la reine Elizabeth II, est décédée jeudi. Mais la cérémonie d’adhésion a été une étape constitutionnelle et cérémonielle clé dans l’introduction du nouveau monarque dans le pays, vestige d’une époque antérieure aux communications de masse.

Des dizaines de politiciens britanniques passés et présents, dont le nouveau Premier ministre Liz Truss et cinq de ses prédécesseurs, se sont réunis dans les appartements d’État ornés du palais Saint-James pour la réunion du Conseil d’adhésion.

Ils se sont rencontrés sans Charles, confirmant officiellement son titre, le roi Charles III. Le roi les a ensuite rejoints, jurant de suivre «l’exemple inspirant» de sa mère alors qu’il assumerait les fonctions de monarque.

“Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté qui m’ont désormais été transmis”, a-t-il déclaré.

Parlant de son chagrin personnel, il a déclaré: “Je sais à quel point vous et la nation entière, et je pense que je peux dire le monde entier, sympathisez avec moi dans cette perte irréparable que nous avons tous subie.”

Le nouveau roi a officiellement approuvé une série d’ordonnances, dont une déclarant le jour des funérailles de sa mère un jour férié. La date des funérailles d’État n’a pas été annoncée, mais elle devrait avoir lieu vers le 19 septembre.

C’est la première fois que la cérémonie d’accession au trône a lieu depuis 1952, lorsque la reine Elizabeth II est montée sur le trône.

Charles était accompagné lors de la cérémonie par sa femme Camilla, la reine consort, et son fils aîné, le prince William. William est maintenant héritier du trône et est maintenant connu sous le titre que Charles a longtemps détenu, prince de Galles.

La cérémonie s’est terminée par un fonctionnaire royal proclamant publiquement le roi Charles III monarque depuis un balcon du palais. Au cours des siècles passés, cela aurait été la première confirmation officielle que le public aurait de son nouveau souverain.

