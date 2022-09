LONDRES (AP) – Lors de sa première visite au Parlement britannique en tant que monarque, le roi Charles III a parlé de ressentir le «poids de l’histoire qui nous entoure» et a fait référence à ses «prédécesseurs médiévaux» alors qu’il s’engageait à suivre les traces de sa défunte mère, la reine Elizabeth II. et défendre les principes de la monarchie constitutionnelle.

Le discours de Charles aux législateurs lundi est le dernier événement historique à avoir lieu à Westminster Hall, un vaste bâtiment vieux de 900 ans qui est au cœur de l’histoire de la Grande-Bretagne depuis un millénaire.

Le plus ancien bâtiment du Parlement, c’est là que Guy Fawkes et Charles Ier ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux et où des discours de cérémonie ont été présentés à la reine Elizabeth II lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant. C’est également là que le cercueil d’Elizabeth sera exposé au public à partir de mercredi.

Un regard sur les siècles d’histoire de Westminster Hall et les rituels qui dictent la relation entre la monarchie et le gouvernement britanniques :

SALLE DE WESTMINSTER

Construit pour la première fois en 1097, Westminster Hall est la plus ancienne partie existante du palais médiéval de Westminster qui subsiste encore dans sa forme originale. La plupart des chambres actuelles du Parlement ont été construites après un incendie en 1834.

La salle, considérée comme la plus grande d’Europe à l’époque médiévale, était le site de somptueuses fêtes de couronnement célébrant les rois et les reines, de Richard Ier au XIIe siècle à Anne Boleyn dans les années 1500.

Plus tard, la salle a été utilisée comme palais de justice pour de nombreux procès célèbres, dont celui de Charles Ier, qui y a été jugé et reconnu coupable de haute trahison avant d’être décapité en 1649.

Dans le but de réprimer une lutte de pouvoir croissante entre la couronne et le Parlement, Charles I a tenté d’arrêter les législateurs de la Chambre des communes en 1642. Cela a déclenché la guerre civile anglaise, qui s’est terminée par une abolition temporaire de la monarchie et une décennie de règne. sous Oliver Cromwell.

COURONNE CONTRE PARLEMENT

La destitution et l’exécution de Charles Ier ont marqué les débuts du système britannique moderne de monarchie constitutionnelle. Au cours des décennies qui ont suivi, des règles ont été établies pour garantir que le monarque sert de chef d’État non partisan et qu’il ne peut pas légiférer sans le consentement d’un Parlement démocratiquement élu.

Les monarques britanniques n’ont toujours pas le droit d’entrer à la Chambre des communes à ce jour en raison des actions de Charles Ier.

Chaque année, le monarque préside les cérémonies d’ouverture officielle du Parlement dans la chambre haute non élue, la Chambre des lords. Au cours de ces événements annuels, un fonctionnaire connu sous le nom de Black Rod convoque les législateurs élus de la Chambre des communes à la Chambre des lords pour entendre le discours du monarque, et traditionnellement la porte de la Chambre des communes est claquée au visage de Black Rod – un symbole de l’indépendance de la Chambre des Communes.

En tant que chef de l’État, Charles III, comme ses prédécesseurs, règne mais ne gouverne pas. Outre la nomination de nouveaux Premiers ministres et la tâche annuelle d’ouvrir de nouvelles sessions du Parlement, les monarques restent à l’écart des projecteurs politiques et sont constitutionnellement tenus de suivre les conseils du gouvernement.

Charles tiendra cependant des audiences hebdomadaires avec le Premier ministre Liz Truss, bien que ce qui est discuté lors de ces réunions ne soit jamais rendu public.

Sylvia Hui, Associated Press