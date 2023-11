Charles III d’Angleterre prononce son premier discours du roi en tant que monarque | Actualités Rishi Sunak

La cérémonie pourrait être la première et la dernière chance pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak de présenter au public son programme législatif.

Le roi Charles III de Grande-Bretagne a prononcé son premier discours d’ouverture du Parlement depuis son accession au trône, exposant les priorités politiques du gouvernement dans des domaines couvrant l’économie, la politique étrangère et la justice pénale.

Le discours annuel – connu sous le nom de discours du roi ou de la reine – est une tradition vieille de plusieurs siècles marquant une nouvelle session parlementaire. Les remarques sont préparées par le gouvernement et lues par le monarque.

Charles est devenu monarque à la mort de sa mère en septembre 2022 après un règne de 70 ans.

“C’est en pensant à l’héritage de service et de dévouement envers ce pays laissé par ma mère bien-aimée, la défunte reine, que je prononce ce discours, le premier discours du roi depuis plus de 70 ans”, a déclaré Charles au début de son discours mardi.

La cérémonie pourrait être la première et la dernière fois que le Premier ministre Rishi Sunak présentera ses arguments législatifs au peuple. Son parti conservateur sera confronté à un test difficile lors des élections générales attendues l’année prochaine de la part de son rival, le Parti travailliste, qui est en hausse dans les sondages et pourrait le renverser.

Charles a parlé des initiatives gouvernementales visant à maîtriser l’inflation, à renforcer la sécurité énergétique et à protéger les consommateurs des prix cachés, soulignant ce que Sunak espère être des réformes gagnantes pour les conservateurs.

Le monarque a également exprimé son ferme soutien à ses alliés, l’Ukraine et Israël, dans leurs guerres en cours. Il a dénoncé « les actes barbares de terrorisme contre le peuple d’Israël », mais a déclaré que le Royaume-Uni s’efforcerait de faciliter l’aide humanitaire à Gaza.

Que contenait le discours du roi ?

Le discours de 10 minutes a abordé une série de questions brûlantes – de la protection des données aux lignes directrices en matière de sanctions pénales et à la réglementation sur le tabac.

Plusieurs propositions ont été présentées comme des « libertés du Brexit », rendues possibles par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, comme des règles de protection des données moins strictes.

Le discours a évoqué le projet d’infliger des peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux meurtriers aggravés ainsi que des peines plus sévères pour les délinquants sexuels graves.

Le gouvernement a également déclaré qu’il poursuivrait ses efforts pour réduire les réglementations environnementales après que Sunak ait levé en juillet un moratoire sur l’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord. Une loi prévue exigerait que de nouvelles licences de forage pétrolier et gazier en mer du Nord soient accordées chaque année, ce qui, selon le gouvernement, protégerait les emplois, réduirait la dépendance de la Grande-Bretagne aux combustibles étrangers et augmenterait la sécurité énergétique.

“L’objectif de mes ministres est d’accroître la croissance économique et de préserver la santé et la sécurité du peuple britannique pour les générations à venir”, a déclaré le roi.

Peu de détails ont été présentés dans les propositions économiques, mais elles comprenaient des plans visant à développer et à réglementer de nouveaux secteurs économiques, tels que l’intelligence artificielle et les voitures autonomes, ainsi qu’une loi visant à ouvrir le marché britannique à un groupe de pays riverains du Pacifique dans le cadre d’un accord. accord commercial connu sous le nom d’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, auquel le Royaume-Uni a accepté d’adhérer en juillet.

Il existe également une législation visant à supprimer progressivement toutes les ventes de tabac en Angleterre.

Selon ce plan, toute personne née à compter du 1er janvier 2009 ne sera jamais autorisée à acheter légalement des cigarettes.

Plusieurs projets de loi ont été reportés de la dernière session, dont un visant à renforcer la protection des locataires et un projet controversé visant à interdire aux organismes publics d’imposer des « boycotts politiquement motivés des pays étrangers » – une loi visant à mettre fin au boycott d’Israël.

Élection générale

Le discours, prononcé un mois après la conférence annuelle des deux principaux partis conservateur et travailliste, ajoute de l’anticipation à une campagne électorale qui n’a pas encore officiellement commencé.

Le Parti travailliste bénéficie actuellement d’une avance de 20 points plomb contre les conservateurs avant le vote qui doit être déclenché d’ici le 28 janvier 2025.

Même si une défaite des conservateurs aux prochaines élections est loin d’être gagnée d’avance, en raison de leur large majorité parlementaire, une défaite signifierait qu’une grande partie de la législation présentée dans le discours du roi ne verrait jamais le jour.

« Le problème pour Sunak, c’est qu’il manque de temps. Le public s’ennuie et est en colère contre la gouvernance conservatrice », a déclaré Richard Carr, professeur agrégé de politique et de stratégie publiques à l’Université Anglia Ruskin.