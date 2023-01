Charles Hanson de Bargain Hunt frappe à la BBC après l’annulation de l’émission bien-aimée

Commissaire-priseur de BARGAIN Hunt Charles Hanson a révélé qu’il n’avait toujours pas pardonné à la BBC d’avoir annulé une émission de télévision “très saine”.

Les antiquités de jour bien-aimées montrent BBC Flog It! a été annulé en 2020 après avoir fonctionné pendant 18 ans.

Bbc

Le spectacle très apprécié a duré 18 ans[/caption] Bbc

Il y a plus de 1 000 épisodes[/caption] Pennsylvanie

Charles a déclaré que la BBC Flog It! l’annulation était une “dommage”[/caption]

L’émission a dépassé les 1 000 épisodes et est diffusée depuis 2002.

La BBC a abandonné la série de vente d’antiquités pour faire place à une “nouvelle génération” d’émissions de jour.

Bargain Hunt et la star d’Antiques Road Trip, Charles, ont exprimé leur déception lorsque la BBC a supprimé l’émission.

Il a déclaré à Derbyshire Live: “Je regardais Flog It samedi et j’ai pensé” c’est une bonne émission, je ne sais pas pourquoi la BBC l’a mise en conserve “.

Aucune donnée disponible

« Je pense que Flog It était si réel, si humble et nous avons vu le chemin parcouru depuis l’origine et la propriété des objets jusqu’à la joie de rassembler les gens dans un programme communautaire.

“Et puis je pense que beaucoup de gens et d’amateurs d’antiquités ont apprécié la valeur réelle d’une vraie vente aux enchères sans impact sur d’autres émissions de télévision qui peuvent persuader les gens d’enchérir plus.

“Il s’agissait de la mécanique de la salle des ventes vue à travers le pays, et cela a été très apprécié parce qu’il était si diversifié dans la variété d’articles et de personnes. Pour beaucoup, c’était une télévision BBC très saine.

Interrogé sur ses faits saillants de l’émission très appréciée, il a déclaré: «Le point culminant pour moi sur Flog It était probablement la manipulation d’un trophée d’argent décerné par Fabergé pour la meilleure voiture de 1924. Il a rapporté environ 6 000 £. C’était il y a longtemps en 2018. »

Charles s’est également rendu sur Twitter et a écrit: “C’était dommage que la BBC ait dit cheerio à l’émission d’antiquités Flog It!

“C’était un bon format avec des résultats d’enchères réels et informatifs et de superbes trouvailles à travers le Royaume-Uni”

L’émission de 45 minutes invitait le public à essayer de gagner de l’argent avec ses antiquités, qui sont évaluées par des experts, et est animée par Paul Martin.

Le contrôleur de la journée et de la programmation de la BBC, Dan McGolphin, a déclaré dans un communiqué au moment de l’annulation: «Si nous essayons de créer la nouvelle génération, certaines des émissions de longue date devront disparaître.

“De temps en temps, nous arrivons à un moment pour passer à autre chose et nous moderniser, en proposant de nouveaux spectacles.

“Les idées que nous avons ici sont extrêmement évolutives, elles sont modernes et accessibles, très amusantes et extrêmement pertinentes pour les personnes à travers le Royaume-Uni.”

Bon nombre des nouveaux programmes étaient axés sur la maison, un ajout étant Home Is Where the Art Is.

L’émission voit des artistes amateurs s’affronter pour produire une pièce pour une maison, avec trois créatifs qui s’affrontent par épisode.

La star de DIY SOS, Nick Knowles, a dirigé la série.

Fouettez-le ! est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.