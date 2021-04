TANKY l’ours en peluche a survécu à un «voyage remarquable» pendant la Seconde Guerre mondiale et a été vendu pour une somme considérable aux enchères dans un épisode récent de Bargain Hunt.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Bargain Hunt est un spectacle où les collectionneurs amateurs ont une heure à un salon d’antiquités pour obtenir les meilleures affaires possibles.

5 Charles Hanson de Bargain Hunt a été laissé stupéfait par un nounours de la Seconde Guerre mondiale

Le commissaire-priseur Eric Knowles s’est entretenu avec l’expert en antiquités Charles Hanson au sujet de son ours en peluche des années 1920 nommé Tanky, qui avait une histoire émouvante.

Charles a mentionné qu’un ours de son âge pouvait généralement rapporter 150 £ aux enchères – mais qu’y avait-il de si spécial à propos de Tanky l’ours en peluche?

Charles a dit: «Cet ours en peluche ici, qui a l’air un peu timide, a une histoire pas comme les autres».

En inspectant l’ours, il a identifié la marque comme étant Steiff. Il a remarqué sa bosse, il a ces longs membres et il est au début de 20 anse siècle. »

5 Charles a expliqué l’histoire derrière le nounours au commissaire-priseur Eric Knowles

5 Eric a dit que Tanky méritait une médaille après tout ce qu’il avait vécu

Le propriétaire, Tom Matthews Junior, nous a raconté l’histoire déchirante de ce nounours.

«Son père, Tom Matthews Senior, avait un char pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été envoyé en Hollande où il a rencontré une ville locale ravagée par la Seconde Guerre mondiale par les Allemands », a-t-il commencé.

«La dame qu’il est allé aider n’avait pas de chauffage, pas d’eau et il a mis un poêle dans sa maison. Son mari avait été emmené par les Allemands, elle était seule et elle l’a remercié.

«Elle a dit: » Regarde, tu as un jeune de trois ans à la maison, a cet ours en peluche « . Et même à ce moment-là, elle a cousu deux yeux et ce museau et a dit: «Donnez-le à votre fils de trois ans». «Cet ours en peluche a ensuite vécu un voyage remarquable.»

5 Tom Matthews Snr a pris le nounours sur son réservoir et l’a utilisé comme oreiller pour dormir

Tirant sur le cœur des téléspectateurs, Charles a poursuivi en expliquant que Tom Matthews Snr avait pris le nounours sur son réservoir et l’avait utilisé comme oreiller pour dormir.

Parmi les autres aventures de Tanky l’ours en peluche, citons le fait de se faire tirer dessus en Rhénanie et un défilé de la victoire à Berlin en 1945.

Tanky a agi comme une mascotte et a fourni du réconfort aux militaires pendant «ces nuits douloureuses de coups de feu et cet ours a failli dire:« Allez, mets mon bras autour de toi, je te garderai en sécurité »et il l’a fait.

5 Le légendaire nounours pourrait rapporter des centaines de livres aux enchères

Le commissaire-priseur Eric a déclaré que Tanky méritait une médaille après ce qu’il a vécu.

En ce qui concerne la vente aux enchères, Charles a déclaré: «J’espère vraiment qu’Eric, cet ours en peluche des années 1920, usé et un peu chauve, dans les circonstances, un ours sans ce riche pedigree vaut 150 £.

«Ajoutez au fait qu’il était à bord de cette infanterie antichar de la Royal Artillery, il est dans une autre ligue maintenant. J’espère qu’avec un prix indicatif de 400 £ à 600 £, il se repliera, pensera à Queen et à la country et dira: «J’y étais». »

Bargain Hunt est disponible en streaming sur BBC iPlayer.