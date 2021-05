Charles Grodin, un visage familier de la télévision et du cinéma, décède à 86 ans

Charles Grodin, l’acteur polyvalent familier de «Same Time, Next Year» à Broadway, des films populaires comme «The Heartbreak Kid», «Midnight Run» et «Beethoven» et de nombreuses apparitions à la télévision, est décédé mardi à son domicile de Wilton, Conn Il avait 86 ans.

Son fils, Nicholas, a déclaré que la cause était le cancer de la moelle osseuse.

Avec un grand sens de la comédie impassible et le genre de bonne mine d’Everyman qui se prêtent à jouer des hommes d’affaires ou des pères maudits, M. Grodin a trouvé beaucoup de travail en tant que joueur de soutien et chef occasionnel. Il a également eu son propre talk-show pendant un certain temps dans les années 1990 et a été fréquemment invité dans les talk-shows des autres, faisant 36 apparitions dans «The Tonight Show Starring Johnny Carson» et 17 sur «Late Night With David Letterman».

M. Grodin était également un écrivain, avec un certain nombre de pièces de théâtre et de livres à son actif. Bien qu’il n’ait jamais remporté de prix d’acteur de prestige, il a remporté un Emmy d’écriture pour une émission spéciale de Paul Simon en 1977, le partageant avec M. Simon et six autres.

M. Grodin, qui a abandonné l’Université de Miami pour devenir acteur, avait réussi à décrocher une poignée de rôles sur scène et à la télévision quand, en 1962, il a reçu sa première grande pause, décrochant un rôle dans une comédie de Broadway intitulée «Tchin- Tchin »qui mettait en vedette Anthony Quinn et Margaret Leighton.