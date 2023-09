Charles Gatewood inculpé pour la mort de Gershun Freeman

Gershun Freeman et sa famille méritent justice et la dernière arrestation dans son affaire de meurtre est un bon signe que les responsabilités sont en cours.

BOSSIP a rendu compte du meurtre de Freeman en avril et a récemment fait le point sur l’histoire puisque neuf agents correctionnels ont été inculpés de diverses accusations allant du meurtre au deuxième degré aux voies de fait graves.

Aujourd’hui, selon Nouvelles d’action 5, nous avons une autre arrestation qui porte le nombre total d’accusations à dix. Un « homme » nommé Charles Gatewood a rejoint la liste des cohortes correctionnelles qui comprennent Stevon Jones, Courtney Parham, Damien Cooper, Ebonee Davis, Lareko Elliott, Anthony Howell, Chelsey Duckett et Jeffrey Gibson en tant que parties tenues pour responsables du meurtre de Freeman. la mort.

Nous avons hâte de le voir porter dès que possible une combinaison orange de la gamme prison de l’automne 2023.

La famille de Gershun dénonce le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, qui a publiquement annoncé qu’il jugeait ses officiers innocents et qu’il « les soutenait ». De plus, Bonner non seulement croit en l’innocence de son officier, mais il déclare aussi explicitement qu’il estime que leur acte d’accusation est purement politique.

«Je veux que cette communauté sache que je suis aux côtés de ces agents», a déclaré Bonner. « Je crois que si je n’avais pas brigué un autre poste, ces inculpations n’auraient pas eu lieu et je trouve cela ignoble. »

Un commentaire comme celui-ci montre assez clairement de quel côté de l’allée politique le shérif Bonner se penche.

Selon WREG, l’avocat Brice Thomas dit clairement et justement qu’« il n’y a rien de politique dans un homicide ». Un autre avocat de la famille, Jake Brown, est allé encore plus loin.

« L’entité responsable de la mort de ce jeune homme a plutôt décidé d’essayer de raconter cette histoire sur la réélection du shérif Bonner », a déclaré Brown.

Enfermez-les tous et oubliez où se trouvent les clés.