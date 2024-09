Charles et William snobent Meghan dans leurs vœux d’anniversaire à Harry

Le prince et la princesse de Galles ont partagé le message avec l’un des leurs : « Nous souhaitons un joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex ! »

« Je souhaite au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire aujourd’hui ! », a légendé le compte de la famille royale, responsable des publications du roi Charles et de la reine Camilla, à côté d’une photo d’un Harry souriant dans un costume gris.

Le palais de Buckingham et le palais de Kensington ont tous deux publié des messages sur leurs pages de médias sociaux à quelques heures d’intervalle, dans ce que beaucoup pensent être une branche d’olivier soigneusement coordonnée tendue au duc de Sussex, qui a eu 40 ans dimanche.

Le Courrier quotidien a noté que la photo qui avait été choisie à l’origine présente également l’épouse de Harry, Meghan Markle – mais elle a été recadrée, avec d’autres.

La photo a été prise en 2018 lors d’une visite à Dublin alors que le couple travaillait encore comme membre de la famille royale.

Photo de Jimmy Rainford – Piscine / Getty Images

En 2021, Meghan a célébré son 40e anniversaire et la famille royale lui a adressé ses vœux de bonheur, malgré ses problèmes.

On ne sait pas si Charles ou William ont contacté Harry personnellement lors de son grand jour, car cela est considéré comme une affaire « privée ».

On pense qu’Harry pourrait se rendre au Royaume-Uni plus tard cette année pour assister aux Wellchild Awards, car il était le mécène de l’association caritative et reste impliqué dans l’organisation.

La dernière fois que Charles et Harry se seraient vus, c’était en février, après l’annonce du diagnostic de cancer du roi et lorsque son plus jeune fils a insisté pour traverser l’Atlantique pour le voir.

Cependant, le Mail Il a été rapporté que les deux hommes ont à peine passé 30 minutes ensemble et on ne sait pas s’ils ont communiqué depuis.

Harry est retourné en Angleterre en mai, mais les deux hommes ne se sont pas rencontrés, malgré des sources proches des Sussex affirmant qu’Harry voulait se connecter.