IMAGINEZ perdre votre mère après 73 ans et devoir la pleurer devant le monde entier ?

Surtout après avoir perdu votre père un an plus tôt.

Le prince Charles tient une veillée à côté du cercueil de sa mère la reine à la cathédrale St Giles d’Édimbourg Crédit : PA

Quelques heures avant la procession du cercueil, le nouveau roi a prononcé un discours devant le Parlement Crédit : PA

Le roi Charles III a dû faire face au deuil de sa mère bien-aimée tout en se préparant à devenir le nouveau monarque Crédit : Getty

Piers Morgan dit que le roi Charles prouve que tous les sceptiques ont tort Crédit : Chris McAndrew

Alors imaginez devoir prouver instantanément que vous êtes apte à remplacer le plus grand monarque de tous les temps ?

Que vous avez ce qu’il faut pour être roi ?

Que vous n’allez pas être le raté relativement médiocre et sans intérêt que certains critiques malveillants spéculent depuis des décennies ?

Imaginez devoir supporter cette énorme pression à double dose avec un gazillion de journaux, de magazines et de caméras de télévision de Londres à New York, de Sydney à Mumbai, de Paris à Tokyo, concentré sur chaque tendon de votre visage à chaque seconde où vous apparaissez en public ?

Imaginez savoir qu’une erreur, un lapsus, un glissement de pied, seront à la mode dans le monde entier sur Twitter, Facebook, Instagram et TikTok en quelques secondes ?

En fait, je ne peux pas l’imaginer.

La vérité est qu’aucun d’entre nous ne peut même commencer à imaginer ce que le roi Charles III a traversé depuis la mort de la reine jeudi dernier, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.

La seule personne qui pourrait vraiment comprendre cela aurait été Sa Majesté elle-même, qui a accédé au trône alors qu’elle n’avait que 26 ans après la mort de son père, le roi George VI, au moment exact où la télévision est apparue pour la première fois, diffusant son couronnement aux quatre coins du monde. , et faisant d’elle la personne la plus célèbre de la planète pour le reste de sa vie.

Et bien que Charles ait eu très, très longtemps pour se préparer à ce moment, le plus long apprentissage pour un emploi dans l’histoire de l’emploi enregistré, rien ne peut préparer adéquatement quiconque à la propulsion soudaine et dramatique de Monarch-in-waiting à King.

Pourtant, regardez comme il l’a magnifiquement géré.

Je ne pense pas avoir jamais vu une seule personnalité publique se présenter à une occasion mémorable avec un équilibre, un pied sûr, une classe et une clarté aussi étonnants.

Depuis le moment où nous avons vu notre nouveau roi pour la première fois après le décès de sa mère, il a atteint la note parfaite à maintes reprises.

Et c’est cette première connexion avec son peuple, lors d’une promenade devant le palais de Buckingham vendredi, qui m’a fait savoir avec une certitude absolue que tout irait bien.

Alors que le roi Charles, une émotion brute gravée sur tout son visage, se déplaçait lentement le long de la grande foule avec son épouse la reine consort Camilla, il a été accueilli par une extraordinaire effusion de chaleur de la part de personnes de tous âges, croyances et couleurs.

QUE DIEU SAUVE LE ROI

Il y avait des acclamations bruyantes, des sourires rayonnants, des expressions de sympathie sincère et une myriade de mains tendues avides d’une secousse royale.

Et puis la foule a spontanément éclaté aux cris de ‘GOD SAVE THE KING!’ et Charles avait l’air de retenir ses larmes.

Je me sentais émotif aussi; incroyablement triste de la mort de la reine, mais aussi incroyablement ému par la façon dont les Britanniques montraient au nouveau roi ce que nous pensions de lui.

Cette nuit-là, il s’est adressé à la nation avec un discours puissant et magnifiquement conçu qui était humble, sincère, sincère, humain et profondément inspirant.

Un collègue de travail m’a envoyé un texto après cela pour dire: «Le roi Charles a absolument réussi cela. Quelle adresse, les pubs se seraient tus à travers le pays, levant un verre à la fin. S’il continue comme ça, il convaincra la nation.

Cette dernière ligne était intéressante.

Cela reflétait de nombreuses inquiétudes quant à savoir si Charles, une fois qu’il aurait enfin eu la chance d’être roi, serait bon dans ce domaine. Les sceptiques comprenaient sa propre ex-femme, la princesse Diana, qui a déclaré dans cette désormais tristement célèbre interview de Panorama qu’elle pensait que Charles aurait du mal. “Parce que je connais le personnage, je pense que le poste le plus élevé, comme je l’appelle, lui apporterait d’énormes limites, et je ne sais pas s’il pourrait s’adapter à cela.”

Diane avait tort. Tous les sceptiques avaient tort Piers Morgan

Quelques mois après cette interview, j’ai eu un déjeuner privé avec Diana au palais de Kensington, avec un prince William de 13 ans, et je lui ai demandé : « Pensez-vous que Charles deviendra roi un jour ?

Elle réfléchit un instant puis répondit : “Je pense qu’il pense qu’il le fera, mais je pense qu’il serait plus heureux de vivre en Toscane ou en Provence, pour être honnête.”

Diane avait tort.

Tous les sceptiques avaient tort.

Plus j’ai vu le roi Charles III ces derniers jours, plus il a été impressionnant, de son discours émouvant au Parlement à sa veillée suprêmement digne près du cercueil de la reine en Écosse.

C’est un homme aux prises avec le poids de l’histoire – et gagnant.

Et le public est d’accord avec moi.

Un nouveau sondage YouGov a montré une augmentation massive du soutien à la popularité de Charles depuis qu’il est devenu monarque.

Le nombre de Britanniques qui pensent qu’il sera un bon roi a presque doublé depuis mars, passant de 39% à 63%, avec seulement un cinquième pensant qu’il fera du mauvais travail.

La plupart des personnes interrogées pensent que le nouveau roi a bien réagi depuis la mort de sa mère, et un pourcentage stupéfiant de 94 % a approuvé son premier discours à la nation.

Ce n’était pas que de bonnes nouvelles. Les personnes âgées le soutiennent plus que les jeunes, et ce sera un grand défi pour Charles – comment, à 73 ans, a-t-il un impact positif sur la jeunesse du pays, ce qui sera vital pour l’avenir de la monarchie ?

La première réaction de ma fille de dix ans lorsqu’elle a regardé le discours télévisé de Charles a été de dire : « Le nouveau roi est très vieux, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas un poulet de printemps, c’est sûr, et il a indéniablement un acte esthétique beaucoup plus difficile à vendre que sa mère qui était si jeune et si belle lorsqu’elle a été couronnée.

Mais le roi Charles a six ans de moins que l’actuel président des États-Unis, Joe Biden, et ce qui lui manque dans la jeunesse, il le compense avec de vastes réservoirs d’expérience et de sagesse issus de plusieurs décennies de devoir, de tournées royales et de rencontres avec d’innombrables dirigeants mondiaux.

Il est sans aucun doute la personne la plus qualifiée à avoir jamais été sur le trône.

ROCHE DE SOUTIEN

Comme l’a déclaré hier son ancien chef des relations publiques, Paddy Harverson, à la télévision américaine: “Il est prêt à 100% pour ce moment”. Il est clairement le monarque le mieux préparé que nous ayons jamais eu. C’est la personne la plus travailleuse que j’ai jamais connue. Je veux dire que. Il ne s’arrête jamais. Il n’y a pas un jour dans l’année où il ne travaille pas.

Charles a également un autre atout dans sa manche sous la forme de sa reine, Camilla, qui sera un soutien aussi important que le prince Philip l’était pour la reine Elizabeth.

J’ai appris à bien la connaître au fil des ans – nous venons de villages voisins de l’East Sussex – et c’est une femme merveilleuse de la même école de protocole royal «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer et être rarement entendue parler en public» comme le feu la reine.

Nous avons une blague courante chaque fois que nous nous rencontrons à propos d’une de ses peintures à l’huile que j’ai achetées lors d’une vente aux enchères caritative, représentant un rhinocéros dans la brousse africaine.

C’est une belle photo – c’est une artiste talentueuse – mais le sujet ne pourrait pas être plus approprié.

Camilla a affiché une peau épaisse de rhinocéros pendant l’agitation souvent horrible de son histoire d’amour durable avec Charles, absorbant tous les abus qui lui ont été infligés pour avoir soi-disant détruit le mariage de conte de fées Charles / Diana.

Tout au long de tout cela, elle ne s’est jamais plainte et n’a jamais expliqué, et au cours de leurs 17 années de mariage heureux, elle s’est révélée être un membre digne, dévoué et de plus en plus populaire de la famille royale.

Avec son soutien, et avec le soutien croissant du peuple britannique, je crois fermement que le roi Charles III sera un roi formidable, et je lui souhaite toute la chance du monde.

La princesse Diana qui a déclaré dans cette désormais tristement célèbre interview de Panorama qu’elle pensait que Charles aurait du mal en tant que roi – elle avait tort, dit Piers Crédit : AP

Le roi Charles et ses frères et sœurs ont veillé à côté du cercueil de leur mère à Édimbourg hier soir Crédit : PA

Charles a conduit les enfants de la reine dans la procession du cercueil jusqu’à la cathédrale Saint-Gilles Crédit : AFP

Juste un jour après le décès de la reine, Charles et Camilla ont regardé les hommages au palais de Buckingham Crédit : PA

Le nouveau roi a été accueilli par l’adoration des partisans royaux Crédit : PA