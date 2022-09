Charles devient roi d’Angleterre après la mort de la reine Elizabeth II

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien prince Charles est devenu roi d’Angleterre à la suite du décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

Le nouveau monarque sera connu sous le nom de roi Charles III, selon des responsables royaux.

Reine Elizabeth II , la monarque britannique qui a régné le plus longtemps et qui a été le visage bien-aimé de son pays et la source de sa force pendant sept décennies, est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Charles est monté à la royauté immédiatement après la mort de sa mère, selon les lois de succession britanniques. Peu de temps après, il a publié sa première déclaration en tant que roi.

“Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”, a déclaré le roi. “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée.”

“Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde”, a poursuivi le roi. “Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le couronnement du nouveau roi et sa première apparition officielle à la tête du Commonwealth ne sont pas encore programmés – Charles devrait passer la nuit à Balmoral avec le reste de la famille royale.

Charles Philip Arthur George, fils de la reine et du prince Philip, duc d’Édimbourg, est né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. La mère du prince a été proclamée reine à 25 ans lorsque son père, le roi George VI, est décédé en 1952 à 56 ans. Lors de l’accession de la reine au trône, le prince Charles, en tant que fils aîné du souverain, est devenu l’héritier du trône britannique.

Charles a pris les titres traditionnels de duc de Cornouailles en vertu d’une charte du roi Édouard III en 1337; et, dans la pairie écossaise, du duc de Rothesay, comte de Carrick, baron Renfrew, seigneur des îles, et prince et grand intendant d’Écosse.

Charles n’avait que quatre ans lorsqu’il a assisté au couronnement de sa mère à l’abbaye de Westminster en 1953. Il était assis aux côtés de sa grand-mère veuve, la reine Elizabeth la reine mère, ainsi que de sa tante la princesse Margaret.

Au lieu d’avoir un tuteur au palais, la reine et le duc ont décidé que le prince devrait fréquenter l’école à Hill House dans l’ouest de Londres. Au bout de 10 mois, il devient alors pensionnaire à la Cheam School, une école préparatoire du Berkshire. La reine a nommé Charles prince de Galles et comte de Chester alors qu’il n’avait que neuf ans. En 1962, Charles a commencé son premier trimestre à Gordonstoun, une école près d’Elgin dans l’est de l’Écosse où son père avait déjà fréquenté.

Charles a passé deux trimestres en 1966 en tant qu’étudiant d’échange à Timbertop, qui est considéré comme un avant-poste éloigné de la Geelong Church of England Grammar School à Melbourne, en Australie. En 1967, il fréquente l’Université de Cambridge pour étudier l’archéologie et l’anthropologie au Trinity College. Pour la deuxième partie de son diplôme, il l’a changé en histoire.

En 1969, Charles a été investi comme prince de Galles lors d’une cérémonie au château de Caernarfon. Avant l’événement, le prince a passé un trimestre à l’University College of Wales à Aberystwyth où il a appris à parler gallois. L’année suivante, en 1970, Charles prend son siège à la Chambre des Lords. En 1971, Charles s’est envolé pour la Royal Air Force (RAF) Cranwell dans le Lincolnshire pour s’entraîner comme pilote de jet.

Charles a suivi les traces de son père, de son grand-père et de ses deux arrière-grands-pères en poursuivant une carrière dans la marine. Selon le site Web royal, Charles s’est qualifié comme pilote d’hélicoptère en 1974 avant de rejoindre le 845 Naval Air Squadron, qui opérait à partir du porte-avions Commando HMS Hermes. En 1976, Charles a pris le commandement du chasseur de mines côtier HMS Bronington pendant ses neuf derniers mois dans la marine.

En 1981, Charles a épousé Lady Diana Spencer, qui est devenue SAR la princesse de Galles, dans la cathédrale Saint-Paul. Le prince et la princesse de Galles ont accueilli leur fils, le prince William, en 1982, suivi du prince Harry en 1984. William est le suivant sur le trône.

En 1992, il a été annoncé que Charles et Diana avaient accepté de se séparer et le mariage a finalement été dissous en 1996. Diana, qui était toujours considérée comme un membre de la famille royale britannique, a continué à vivre au palais de Kensington.

À 36 ans, Diana a été tuée subitement en 1997 des suites de blessures subies dans un accident de voiture à Paris. Au moment de sa mort, Charles s’est envolé pour Paris avec ses deux sœurs pour ramener son corps à Londres. Le jour des funérailles, Charles accompagna ses fils, qui avaient alors 15 et 12 ans, alors qu’ils marchaient derrière le cercueil jusqu’à l’abbaye de Westminster.

Après la mort de Diana, Charles a demandé à la presse de respecter la vie privée de ses enfants alors qu’ils tentaient de mener une vie scolaire normale. William et Harry accompagneront leur père dans plusieurs engagements royaux, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger.

En 2005, Charles a épousé Camilla Parker Bowles. Suite à la cérémonie, elle est devenue SAR la duchesse de Cornouailles.

Le père de Charles, qui a passé plus de sept décennies à soutenir sa femme, est décédé en 2021 à l’âge de 99 ans.

Aujourd’hui, Charles est mécène ou président de plus de 400 organisations. Ses causes soutiennent l’environnement, la durabilité mondiale, les opportunités pour les jeunes, l’éducation et la foi.

Le 5 février 2022, la reine a offert son soutien pour que la duchesse de Cornouailles devienne la reine Camilla lors d’un message spécial du jubilé de platine. Pour marquer le 70e anniversaire de son accession au trône, la monarque a exprimé un «souhait sincère» que Camilla soit connue sous le nom de «reine consort» lorsque Charles lui succèdera sur le trône.

La reine a été précédée dans la mort par son mari, le prince Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir la reine.

Le duc d’Édimbourg, L’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne, décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Elizabeth et Philip étaient mariés depuis plus de 70 ans et avaient quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.