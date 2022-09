CHARLES est passé directement aux choses sérieuses aujourd’hui en rencontrant l’archevêque de Cantorbéry et Liz Truss après avoir été déclaré roi.

Le monarque, 73 ans, consacre l’après-midi à une série de réunions avec des chefs religieux et des députés.

Le roi Charles a tenu une audience avec Liz Truss Crédit : PA

Il a également rencontré l’archevêque de Cantorbéry alors qu’il se mettait directement au travail Crédit : AFP

Il a tenu une audience avec Justin Welby rejoint par sa femme Camilla Crédit : Reuters

Il a lancé les débats au palais de Buckingham avec l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby.

Le roi Charles a ensuite accueilli l’hôte PM Liz Truss et son cabinet à 14h30.

Le monarque rencontre également les dirigeants des partis d’opposition, puis le doyen de Westminster vers 16 heures plus tard.

Cela survient alors que les députés de haut rang ont entamé le processus de serment d’allégeance au nouveau roi lors d’un rare samedi siégeant à la Chambre des communes.

S’exprimant au Parlement cet après-midi, Mme Truss a déclaré: “Je jure par Dieu tout-puissant que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à Sa Majesté le roi Charles, ses héritiers et successeurs, conformément à la loi, alors aidez-moi Dieu.”

Charles a été officiellement déclaré roi aujourd’hui lors d’une cérémonie d’adhésion historique au palais St James.

Il a juré de suivre l’exemple “inspirant” de la reine, en disant: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”

À 11 heures, la proclamation principale du roi a été donnée par le roi d’armes jarretière depuis le balcon au-dessus de Friary Court.

Il a mis fin à la déclaration “Dieu sauve le roi” alors que l’histoire était écrite.

La fanfare des Coldstream Guards et des trompettistes d’État de la Household Cavalry a ensuite joué l’hymne nouvellement révisé.

Trois acclamations ont également été données pour le nouveau monarque alors que les trompettistes faisaient retentir la fanfare.

De la fumée a également rempli l’air alors que 41 canons ont été tirés de Hyde Park et 62 sur la Tour de Londres dans un salut époustouflant.

Il y a également eu des salves d’artillerie au château de Cardiff, au château d’Édimbourg, à Gibraltar, à Colchester, à York, à Larkhill près de Stonehenge, aux bases navales de Devonport et de Portsmouth et à un certain nombre de stations en mer.

Le monarque a été précédemment déclaré roi lors d’une cérémonie d’accession Crédit : PA

Le prince William et Camilla l’ont regardé monter sur le trône Crédit : AP

Les gardes applaudissent lorsque la proclamation a été donnée Crédit : PA