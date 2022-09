Charles comme roi : quel genre de monarque sera-t-il ?

C’était une question qui a hanté le nouveau roi pendant des décennies : quel genre de monarque serait Charles ?

C’est une question délicate, d’arriver au rôle fondamental de celui qui porte la couronne. Dans quelle mesure cet individu pourrait-il ou devrait-il partager ses opinions ? Qu’en est-il de l’implication dans les affaires de l’État ? Ou la politique ?

Cela a été une inquiétude perpétuelle pour Charles, dont l’activisme en tant que prince de Galles dans des domaines aussi divers que l’architecture, l’agriculture biologique et le réchauffement climatique a été considéré par certains comme en avance sur son temps, mais a également laissé beaucoup se demander comment il régnerait.

Et cela différait fortement de la façon dont sa mère, la reine Elizabeth, remplissait le rôle, avec un profond dévouement au devoir mais peu d’indication publique de ses opinions ou de son implication dans les affaires politiques de l’État.

De telles inquiétudes n’étaient pas perdues pour le nouveau roi.

REGARDER | Ce que le monde peut attendre du roi Charles : Prince Charles: un roi en attente Alors que la reine commence à s’éloigner des projecteurs, Andrew Chang du National s’entretient avec des correspondants royaux qui ont observé le prince Charles pendant des années pour savoir quel genre de roi nous pouvons nous attendre à ce qu’il devienne.

Alors qu’il avait 70 ans en 2018, Charles a abordé le problème de front, déclarant à la BBC qu’il comprenait qu’il devrait agir différemment une fois devenu roi.

“Je ne suis pas si stupide”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si sa campagne publique continuerait après avoir succédé à sa mère. “Je me rends compte que c’est un exercice distinct d’être souverain, donc bien sûr je comprends parfaitement comment cela devrait fonctionner.”

Héritier le plus ancien

L’acte de règlement de 1701 a établi la succession au trône. Charles est devenu roi au moment où son mère est décédée jeudi à l’âge de 96 ans . Son couronnement est susceptible d’être mois sur la route.

Compte tenu de la longévité de sa mère, Charles était l’héritier du trône le plus long de l’histoire britannique.

“Pas une seule fois, cependant, le prince Charles ne s’est jamais plaint de l’attente – ni même fait allusion aux frustrations d’être perpétuellement deuxième en ligne”, a écrit l’auteur John Fraser dans Le secret de la couronne : l’affaire du Canada avec la royauté.

La reine Elizabeth et le prince Charles assistent à l’ouverture officielle du Parlement à Londres, en Angleterre, le 19 décembre 2019. (Paul Edwards/Getty Images)

Mais c’est dans ce rôle qu’il a toujours considéré qu’il aurait sa plus grande influence. Il est l’héritier du trône depuis plus de 70 ans. Son temps en tant que roi ne sera pas aussi long.

“Il a toujours su que son impact sur la société canadienne, sur la société britannique, sur la société australienne ne sera pas en tant que roi. Ce sera en tant que prince de Galles”, a déclaré Matthew Rowe, directeur des opérations et du partenariat pour ses efforts caritatifs au Canada. , dit avant la visite de Charles au pays en 2014.

“C’est donc à travers ce travail caritatif qu’il construit vraiment son héritage à léguer à ses citoyens.”

Les œuvres caritatives de Charles ont commencé en 1976, lorsqu’il a utilisé son indemnité de départ de 7 400 livres de la Royal Navy pour établir le Prince’s Trust.

La reine Elizabeth tient les mains de son fils de 20 ans, Charles, lors de son investiture en tant que prince de Galles le 1er juillet 1969 à Cardiff. (AFP/Getty Images)

Un large éventail d’efforts caritatifs

On considère que la fiducie a aidé plus de 800 000 jeunes à trouver du travail et à acquérir des compétences. L’acteur Idris Elba, pour sa part, a fait ses débuts avec une bourse de 2 000 $ pour aller dans une école de théâtre.

Les efforts caritatifs de Charles ont coupé un large éventail. Au Canada seulement, ceux qui reçoivent de l’aide vont de jeunes défavorisés et d’éleveurs de moutons à des soldats qui tentent de trouver une voie après leur service militaire.

Une fois qu’il sera roi, ces efforts caritatifs ne seront plus autant concentrés, et il a été suggéré ces dernières années que Charles réduisait son implication dans la région alors qu’il assumait progressivement de plus en plus de fonctions au nom de sa mère.

Alors que sa mort représente la transition brutale entre les règnes, il y a eu un changement progressif au cours des dernières années.

Charles a voyagé en son nom après avoir renoncé aux voyages long-courriers et a pris sa place à de plus en plus d’occasions très médiatisées, notamment lorsqu’il a lu le discours de la reine pour l’ouverture du Parlement britannique en mai 2022.

REGARDER | Le prince Charles ouvre le Parlement britannique après l’impossibilité pour la reine d’y assister : Le prince Charles prononce le discours de la reine pour ouvrir le Parlement britannique pour la première fois Le prince Charles a prononcé le discours de la reine pour ouvrir le Parlement au Royaume-Uni pour la première fois. Le palais de Buckingham a déclaré que la reine Elizabeth avait des problèmes de mobilité.

En 2018, les dirigeants des pays du Commonwealth l’avaient également approuvé pour succéder à Elizabeth à la tête de l’organisation.

Une décennie auparavant, il avait envoyé un autre signal sur la façon dont il aimerait remplir le rôle de roi, suggérant qu’il deviendrait “Défenseur de la foi” lors de son couronnement, plutôt que “Défenseur de la foi”, reconnaissant la nature multiculturelle du pays et du Commonwealth sur lesquels il régnera.

D’autres inquiétudes de certains milieux ces dernières années tournaient autour de la question de savoir si Charles se mêlerait des affaires de l’État ou s’impliquerait plus profondément dans la politique que sa mère ne l’a jamais fait.

“Nous avons eu cette situation avec la reine étant le monarque le plus ancien de l’histoire, faisant très attention à ne jamais parler de politique”, a déclaré Camilla Tominey, commentatrice royale du journal Daily Telegraph, dans une interview.

“Mais ensuite, nous avons eu son fils et successeur, le prince Charles, un peu plus politiquement motivé. Nous l’avons vu parler d’architecture, de changement climatique, de développement durable et d’autres problèmes.”

Charles nourrit le bétail de White Park et découvre les efforts déployés pour sauver la race de l’extinction lors d’une visite au parc Dinefwr le 24 février 2017 à Cwmbran, au Pays de Galles. (Steve Parsons/Getty Images)

Plonger dans les affaires politiques ?

Charles a fait l’objet de nombreux titres il y a quelques années lorsqu’il est apparu qu’il aurait lié le président russe Vladimir Poutine à Adolf Hitler lors d’une conversation privée à Halifax.

À l’époque, un gros titre suggérait que les remarques risquaient de “déclencher un scandale international”.

Mais est-il interdit à un monarque de se mêler des affaires politiques ou d’offrir de telles opinions ?

“Les prédécesseurs de la reine étaient plus ouverts sur leurs points de vue, et parfois Charles semble suivre cette tradition plutôt que l’approche de la reine”, a déclaré à l’époque Carolyn Harris, historienne et auteur royale basée à Toronto.

Au fil du temps, l’approche de la reine en était venue à être considérée comme la façon dont un monarque traite avec le gouvernement.

Mais ce n’était pas toujours le cas.

“La reine Victoria, dans sa correspondance, était assez ouverte sur ses opinions politiques”, a déclaré Harris. “Il y avait certains premiers ministres qu’elle aimait et certains premiers ministres qu’elle n’aimait pas.”

Charles s’est retrouvé au centre de plus de controverses il y a quelques années après avoir écrit des lettres – les “mémos de l’araignée noire”, ainsi nommés pour son écriture distincte – aux ministres du gouvernement sur des questions allant de la préparation militaire et de l’abattage des blaireaux à la protection des poissons et à la préservation du patrimoine historique. bâtiments.

REGARDER | Lors de sa visite en Ontario en 1991, Charles a plaidé pour les entreprises vertes : Le prince Charles rencontre des entreprises pour défendre l’environnement Le prince Charles espère que les entreprises canadiennes ont un rôle à jouer dans la protection de l’environnement.

Défendre ses actions

Certains ont vu cela alors qu’il apprenait comment le gouvernement fonctionnait et quelque chose qui pourrait avoir du sens pour un futur monarque, a déclaré Harris, tandis que d’autres pensaient que cela suggérait qu’il pourrait essayer d’interférer politiquement en tant que roi.

Mais Charles lui-même a défendu ses actions. Dans cette interview avec la BBC au moment de son 70e anniversaire, il a déclaré qu’il avait toujours essayé de rester à l’écart de la politique des partis, se demandant si en fait ses interventions pouvaient vraiment être considérées comme de “l’ingérence”.

“Si c’est de l’ingérence pour s’inquiéter des centres-villes comme je le faisais il y a 40 ans … si c’est de l’ingérence, j’en suis très fier”, a-t-il déclaré.

Le prince Charles de Grande-Bretagne, à gauche, et Camilla, duchesse de Cornouailles, prennent la parole lors du Braemar Royal Highland Gathering au Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park à Braemar, en Écosse, samedi. (Jane Barlow/Associated Press)

Dans le même documentaire de la BBC, sa femme, Camilla, la duchesse de Cornouailles, a déclaré que Charles était motivé par le besoin d’aider les autres.

“Il est assez impatient. Il veut que les choses soient faites avant hier, comme je pense que tous ceux qui travaillent pour lui vous le diront. Mais c’est comme ça qu’il fait les choses. Il est motivé par cette passion en lui pour vraiment aider”, a-t-elle déclaré.

« Il aimerait sauver le monde.