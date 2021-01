Charles Bronson a déclaré qu’il aurait traqué le «salaud» qui a donné à son ex-femme les médicaments qui l’ont tuée lors de l’enquête sur sa mort aujourd’hui.

Le coroner a statué que la mort de Paula Williamson était liée à la drogue après la découverte d’un mélange de cocaïne et d’alcool dans son système.

Paula a été retrouvée morte chez elle à Stoke-on-Trent le 29 juillet 2019.

Bronson, qui, en tant que plus proche parent de Paul, a comparu à l’audience au Stoke’s Civic Center via un lien vidéo depuis la prison, a dû être averti pour améliorer son comportement après avoir fait des commentaires inappropriés, selon le Stoke Sentinel.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des questions pendant l’audience, Bronson, maintenant connu sous le nom de Charles Salvador, a critiqué Peter Jones, qui était le partenaire de Paula au moment de sa mort.

Il a été averti par la coroner régionale Emma Serrano qu’elle ne tolérerait pas les «menaces voilées» ou les injures pendant l’audience.







Plus tard dans l’audience – une fois de plus quand on lui a donné le droit de poser des questions en tant que proche parent légal de Paula – Bronson a également critiqué la police, en disant: « Je voudrais savoir pourquoi la police n’a pas enquêté sur qui est le salaud qui lui a donné. les drogues en premier lieu. «

Il a ajouté: « Si j’étais là-bas, j’aurais leur nom et leur adresse dans 24 heures – et je le saurai toujours quand je serai là-bas. »

Bronson a déclaré au détective qui témoignait: « Je ne pense pas que la police ait été trop intelligente sur celui-ci. »

Paula et Bronson, qui purge une peine à vie, sont devenus correspondants en 2013 avant de se marier quatre ans plus tard.

Leur relation a pris fin plus tard et le mariage devait être annulé lorsqu’elle est décédée à l’âge de 38 ans.







Des membres de la famille de Paula lui ont rendu hommage après l’enquête.

Son frère Dave Knapper a déclaré qu’elle était « plus grande que nature » tandis que son père Clive a déclaré: « C’était une fille merveilleuse. Elle avait des amis partout dans le monde et elle aimait les animaux. »

Un autre frère, Darryl Knapper, a déclaré: «Elle était pleine de vie, pleine d’énergie, pleine de joie.

«Cela semble un terrible gâchis, elle était si jeune dans le schéma des choses et elle semblait être sur le point de retrouver sa vie.

« C’est tellement triste que sa vie se soit terminée comme ça. Nous nous souviendrons d’elle et nous la manquerons pour le reste de nos vies. »







Un autre des frères de Paula, Simon Knapper, a ajouté: « Paula était une fille, une sœur et une amie très chère à beaucoup de gens. Elle cherchait toujours quelque chose qu’elle ne trouvait jamais vraiment.

«Nous savions qu’elle avait des démons intérieurs et nous avons essayé de la contacter autant que nous le pouvions.

« Malheureusement, les choses se sont terminées comme elles l’ont fait, ce qui est tragique. Nous allons tous pleurer sa perte pour toujours. »

L’enquête a appris que Paula, qui avait joué dans Coronation Street, a été retrouvée morte par M. Jones à son domicile le 29 juillet 2019.

M. Jones a déclaré que Paula s’était couchée vers 1 heure du matin et que M. Jones avait dormi sur le canapé, avant de la trouver insensible à 6 heures du matin.







Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés et ont confirmé que Paula était décédée.

M. Jones a déclaré que Paula s’était vu prescrire des médicaments contre l’anxiété et la dépression avant sa mort, mais qu’elle n’était pas suicidaire.

La mère de Paula, Hazel Williamson, a déclaré que Paula avait commencé à souffrir de dépression après que sa carrière d’actrice n’avait pas décollé.

Elle s’était vu prescrire des médicaments mais semblait « beaucoup plus heureuse » depuis qu’elle avait commencé une relation avec M. Jones.

DC Phil Pegg, de la police du Staffordshire, a déclaré qu’une enquête sur la mort de Paula avait révélé qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes.







Un rapport de toxicologie lu au tribunal a révélé que Paula avait un certain nombre de substances dans son sang, y compris des niveaux thérapeutiques de plusieurs types de médicaments, ainsi que de la cocaïne et de l’alcool.

Le rapport a conclu que l’effet cumulatif de ces substances aurait pu avoir un effet mortel, et la cause du décès a été enregistrée comme une toxicité de décès multiples.

La coroner régionale Emma Serrano a déclaré qu’elle ne pensait pas que Paula avait l’intention de causer sa propre mort.

Mme Serrano a déclaré: « Avant sa mort, elle n’exprimait aucune pensée suicidaire et il n’y avait aucun comportement suggérant qu’elle n’était pas heureuse. »

Elle a ajouté: « Paula avait pris des substances. Elle ne se rendait pas compte que la conséquence de ces substances agissant toutes ensemble la ferait mourir. »