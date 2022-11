Charles Booker vante les droits à l’avortement dans la candidature au Sénat du Kentucky

MOREHEAD, Ky. (AP) – Le stock politique de Charles Booker a augmenté dans les cercles démocrates il y a deux ans alors qu’il exprimait son indignation face à la mort de Noirs américains lors de rencontres avec la police, y compris dans sa ville natale du Kentucky.

Cette sortie de l’obscurité a donné à l’ancien législateur noir de l’État de Louisville un tremplin pour défier le sénateur républicain américain Rand Paul, un ancien candidat à la présidence de renommée nationale qui brigue un troisième mandat dans le Kentucky rouge rubis.

Cherchant un attrait plus large au-delà des électeurs démocrates de base dans un État conservateur, Booker s’est maintenant lancé dans la mêlée sur l’accès à l’avortement dans l’État de Bluegrass après la disparition de Roe v. Wade. La question est au premier plan des élections du 8 novembre dans le Kentucky, lorsque les électeurs décideront s’ils doivent modifier la constitution de l’État pour déclarer catégoriquement qu’elle ne protège pas le droit à l’avortement. Les partisans du droit à l’avortement espèrent former une coalition majoritaire contre l’amendement qui comprend des indépendants et des modérés des deux principaux partis.

En faisant campagne, Booker montre le même zèle pour le droit à l’avortement qu’il a fait pour les questions de justice sociale et économique en 2020, alors qu’il a à peine perdu la primaire du Sénat de son parti – une performance étonnamment forte et une rampe de lancement pour obtenir l’investiture démocrate cette année.

Et il utilise la question pour contester la réputation nationale profondément enracinée de Paul en tant que champion du maintien du gouvernement hors de la vie des gens, alors même que le sénateur s’est engagé à soutenir une législation visant à mettre fin à l’avortement légal.

“Je sais à quel point c’est profondément personnel”, a déclaré Booker, qui a grandi dans une église pentecôtiste, alors qu’il faisait campagne à Morehead lors d’une tournée en bus dans tout l’État. « Et je ne suis pas ici pour dire à quelqu’un qu’il a tort pour sa croyance personnelle. Ce n’est pas ma place. Ce que je dis… c’est que le gouvernement ne devrait pas s’atteler à imposer des croyances personnelles aux autres.

“Je me présente contre quelqu’un qui se dit libertaire”, a-t-il ajouté. “C’est vraiment ridicule.”

Paul prend fermement position contre l’avortement, déclarant que la vie commence à la conception et que le gouvernement a le devoir de protéger l’enfant à naître. Il dit que l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de l’affaire Roe v. Wade en juin était une « étape monumentale », donnant aux législatures des États le pouvoir de déterminer la politique en matière d’avortement.

Dans le Kentucky, les avortements sont suspendus, sauf pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir une blessure invalidante. L’interdiction quasi totale est contestée devant la Cour suprême de l’État.

Booker a déclaré que les législateurs républicains “ont exagéré leur jeu” en mettant la mesure sur le bulletin de vote et soutient la pression du président Joe Biden pour une législation visant à inscrire les protections contre l’avortement dans la loi.

“Je vous demande, envoyez-moi à Washington”, a déclaré Booker lors d’un autre rassemblement récent. “Laissez-moi être le vote pour codifier votre droit à la vie privée, votre capacité à prendre des décisions sur votre corps.”

Les républicains se moquent de l’utilisation de l’avortement par Booker comme cri de ralliement pour sa campagne sous-financée.

« C’est sa stratégie ? Intéressant », a déclaré le porte-parole du Parti républicain du Kentucky, Sean Southard. « Je ne l’ai pas vu faire quoi que ce soit en matière de dépenses de campagne. A-t-il finalement décidé de diffuser une publicité télévisée ? »

Paul a généralement négligé son challenger, du moins publiquement, mais il a essayé de mettre Booker sur la défensive sur la question de la criminalité – un thème de campagne commun du GOP cet automne. Booker n’a pas eu l’argent pour monter une campagne publicitaire télévisée. C’est l’un des nombreux obstacles pour Booker dans sa tentative de percer dans un État qui n’a pas élu de démocrate au Sénat depuis 1992.

Booker est le premier candidat noir du grand parti au Sénat américain du Kentucky. Il fait campagne en tant qu’outsider politique avec un message destiné à un large public.

“Notre obstacle est que nous croyons que nous pouvons le faire”, a déclaré Booker. “Bien sûr, il peut être difficile d’imaginer que quelque chose pourrait être différent, que les choses pourraient changer. Eh bien, je ne suis pas un politicien typique et je vous dis que nous sommes le changement.

La vantardise de Booker sur les thèmes de la justice raciale et économique en 2020 a coïncidé avec des manifestations qui ont éclaté à Louisville et ailleurs à la suite de la mort de Breonna Taylor dans sa ville natale et d’autres Noirs américains ailleurs lors de rencontres avec la police.

Booker, qui a grandi pauvre dans un quartier de l’ouest de Louisville, soutient les soins de santé universels par le biais de Medicare for All, des programmes de lutte contre la pauvreté et des changements dans la justice pénale. Sous le slogan « du capot au cri », il revendique une parenté avec les Blancs ruraux pauvres confrontés à des luttes économiques similaires.

Les républicains ont dépeint Booker comme un « socialiste fier » en décalage avec les électeurs du Kentucky. Paul, un ardent défenseur du marché libre, s’insurge contre le socialisme, affirmant que “rien dans la vie n’est vraiment gratuit”.

“Élargir Medicare au-delà de sa mission actuelle des personnes âgées de 65 ans et plus menace d’accélérer l’insolvabilité de Medicare et accélérerait le jour où Medicare n’aura plus assez d’argent pour fournir des soins de santé aux personnes âgées”, a déclaré Jake Cox, porte-parole de la campagne de Paul.

Paul a monté une vague de tea party en 2010 pour sa première élection au Sénat et s’est présenté à la présidence en 2016, voyant ses efforts pour saisir le manteau de l’étranger éclipsé par Donald Trump.

Les partisans de Booker lors de son rassemblement à Morehead, une ville universitaire de l’est du Kentucky, ont déclaré qu’il proposait un programme inclusif pour un État aux prises avec des poches de pauvreté profondément enracinée.

“Il est clair qu’il veut faire une différence et aider tout le monde, et ce n’est pas quelque chose que nous avons vu dans le passé”, a déclaré Connie Kibbey en attendant l’arrivée de Booker dans une librairie Morehead.

Ann Colbert, médecin à la retraite de Morehead, a déclaré qu’elle aimait tellement les stands de Booker – en particulier son soutien à Medicare for All – qu’elle a aidé à faire circuler les panneaux de signalisation de Booker localement.

“Je pense que c’est vraiment la seule façon de prendre soin des gens de manière équitable”, a déclaré Colbert.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu.

Bruce Schreiner, Associated Press