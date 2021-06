Charles Barkley partage les futurs plans de TNT, les explosions annulent la culture

Charles Barkley a souvent dit qu’il ne s’attendait pas à faire partie du film primé « Inside the NBA » aussi longtemps.

Barkley fait partie de l’émission depuis 2000 et a remporté quatre Sports Emmy Awards pour le meilleur analyste de studio.

Mais le Naismith Hall of Famer, âgé de 58 ans, a quelques réflexions sur le moment où il dira au revoir à son concert à la télévision.

« J’essaie de tenir encore quelques années jusqu’à mes 60 ans et ensuite ils pourront me baiser le cul. Je ne travaille que jusqu’à 60 ans », a déclaré Barkley à WJFK 106.7 The Fan à Washington plus tôt cette semaine. « Je leur ai déjà dit ça. Je ne travaille pas jusqu’au jour de ma mort. C’est juste stupide. Et si je n’ai pas assez d’argent maintenant, je suis un idiot de toute façon. Ils devraient me virer de toute façon. »

Barkley dit qu’il blâme la stigmatisation actuelle de « l’annulation de la culture » où le comportement ou les commentaires passés peuvent vous mettre dans l’eau chaude.

« Si vous faites une blague dans le mauvais sens, ils se disent: » Oh, non, non, non, vous avez franchi la ligne « », a déclaré Barkley. « Je veux dire, ils ne me laisseront même plus parler de San Antonio alors que je parle toujours de leurs grandes vieilles femmes à San Antonio. Ils me disent: » Charles, nous avons une dame (qui) a écrit un article.’ Je me dis : ‘Tout d’abord, je n’ai appelé personne personnellement gros à San Antonio. Je plaisantais.’ «

Ses patrons chez Turner Sports lui ont souvent parlé d’aller trop loin dans les blagues.

« C’est tout ce dont nous parlons dans les coulisses comme: » Yo, mec, fais attention à aller dans cette direction. » Je me dis ‘Yo, mec, on ne peut même plus s’amuser.’ » a déclaré Barkley.