Charles Barkley: Les 76ers de Philadelphie sont en difficulté, après que les hôtes ont abandonné le match 1 contre les Atlanta Hawks inspirés de Trae Young | Nouvelles de la NBA

Charles Barkley pense que les 76ers de Philadelphie sont déjà en difficulté dans la série des demi-finales de la Conférence Est contre les Hawks d’Atlanta.

Les Hawks ont remporté une victoire de 128 à 124 au Wells Fargo Center alors que Trae Young a produit une autre masterclass en séries éliminatoires sur la route.

Son flotteur est automatique. La libération douce de Young sur son tir à arc élevé sur des défenseurs plus grands crée des seaux faciles. Parfois, les tirs sont confondus avec des lobs et arrachés par ses coéquipiers pour des jams faciles (Clint Capela a obtenu le crédit dans le match 1 pour un alley-oop accidentel).

Enlevez ça, pas de soucis. Young est presque aussi habile que d’abattre des trois juste au-dessus de la ligne – la ligne du demi-terrain.

« Il s’agit simplement de déterminer dans quel type de défense ils se trouvent et de l’attaquer », a déclaré Young. La confiance n’a jamais été une qualité qui manquait au joueur de 22 ans.

Danny Green avait la mission défensive et n’a pas pu arrêter Young en première mi-temps. Green a déclaré lundi que ce n’était pas « un effort individuel » pour arrêter Young.

« C’est un grand joueur. Il a évidemment compris », a déclaré Green.

Telle a été la maîtrise de Young jusqu’à présent lors des Playoffs de la NBA et lors du premier match contre les Philadelphia 76ers, l’analyste de l’intérieur de la NBA, Charles Barkley, s’inquiète pour son ancienne équipe.

‘Chuck’, dont le maillot pend dans les chevrons à Philadelphie, a déclaré: « Mes Sixers ont des ennuis. Ils ne peuvent pas garder [Atlanta]. Il n’y a personne qu’ils puissent envoyer pour Trae. Ils ont essayé Danny Green [and] le problème avec (Matisse) Thybulle c’est toi [can’t] avoir deux non-tireurs là-bas [which will be the case if you play both him and Ben Simmons].

« Si vous mettez Thybulle là-bas, vous allez avoir deux gars qui ne peuvent pas tirer et cela va vraiment réduire le terrain pour (Joel) Embiid.

















2:54



Faits saillants du match d’ouverture des demi-finales de la Conférence Est entre les Hawks d’Atlanta et les 76ers de Philadelphie



« Trae va avoir un avantage [and Bogdan] Bogdanovic, il avait trois trois. Je pourrais le regarder tirer au basket toute la journée. Même quand il l’a raté, on dirait que ça rentre ! Et puis vous mettez (John) Collins là-bas, qui tire le ballon [well] et obtenir des lobs.

« Ensuite, ce qui faisait vraiment mal aux Sixers, c’est qu’ils attaquent Joel Embiid. Ils le mettent dans le pick and roll à chaque fois, il doit donc venir chercher Trae. Et c’est pourquoi (Clint) Capela obtient tous ces lob.

« Ils vont avoir ces avantages à chaque match. Je déteste dire ça, je pense que mes Sixers sont en difficulté. »

Playoffs NBA en direct 17 Atlanta @ Philadelphia Gm2 08.06 2430



Mercredi 9 juin 00h30





Shaquille O’Neal a également été impressionné par la façon dont les Hawks ont joué dans le match 1 et veut voir la même faim de leur jeune équipe dans le match 2.

Il a déclaré: « Ils savent ce qu’ils ont à faire. Trae joue fabuleusement, Collins est… ils jouent tous comme une équipe et ils jouent bien. J’espère qu’ils ne se sentent pas à l’aise de dire: » D’accord, nous avons Match 1, nous avons maintenant l’avantage du terrain ». Je veux voir s’ils ont cet instinct de [say], ‘D’accord, nous savons ce que nous avons à faire, nous savons que nous pouvons les battre. Nous savons l’intensité qu’ils vont apporter, obtenons le match 2’.

« C’est une jeune équipe, donc j’ai hâte de voir comment ils vont jouer. Soit [way] ils auront toujours l’avantage sur le terrain, mais je veux qu’ils aient cet instinct de tueur. »

Young semble certainement avoir cela en lui.

















0:19



Trae Young a marqué le vainqueur du match épique avec moins d’une seconde à faire alors qu’Atlanta est arrivé en tête à New York lors du match 1



Il a fait sa révérence à New York, puis a fait sa percée en séries éliminatoires hors de Broadway à Philadelphie, où il a aidé les Hawks à réaliser un étourdissement du match 1 et à prendre le contrôle de la demi-finale de la Conférence Est.

« C’est son stade maintenant », a déclaré l’attaquant des Hawks Solomon Hill lundi. « Il a l’opportunité de jouer le meilleur basket de sa carrière au bon moment. »

Young a marqué 25 de ses 35 points en première mi-temps dimanche dans un match où les Hawks menaient jusqu’à 26 points. La domination de Young au panier a peut-être un peu diminué en seconde période – alors que les Hawks ont vu leur avance réduite à deux – mais pas sa conscience du terrain. Avec les Sixers en course, Young a laissé une passe en retrait rebondir et rouler sur le terrain pendant près de 20 secondes, dévorant méthodiquement le temps critique nécessaire à la tentative de retour de Philadelphie.

L’analyste de Barkley et O’Neal Inside the NBA, Kenny Smith, pense que la maturité dont il a fait preuve signifie que les 76ers vont maintenant repenser la façon dont ils le défendent.

Il a déclaré: « Philadelphie se rend compte que Trae Young est une star, ce qui signifie cela. Il y a très peu de gars dans notre ligue qui pourraient avoir le ballon en main pour 80% des possessions et tout le monde va vraiment être dicté [on in terms of] ce qu’ils font. Luka (Doncic) fait ça, James Harden peut le faire, LeBron (James) peut évidemment le faire.

« Trae Young apprend à faire ça et il le fait [in this year’s playoffs] et maintenant vous devez prendre la décision, ce que vous n’avez probablement pas eu à prendre au cours des deux dernières années, [which] est : ‘Est-ce qu’on le double tôt et qu’on le force à abandonner tôt ? Ou est-ce qu’on lui permet d’être le buteur et non le passeur ?’

« Je ne pense pas que quiconque avant ces séries éliminatoires prenait cette décision avec Trae. Je pense que Trae prenait la décision, ‘Je vais le faire ce soir’ sur non et [he] ne l’a pas fait aussi bien.

« Maintenant, sous Nate McMillan et [with] le reste de l’équipe [having] gelé et en bonne santé, c’est un gars à qui vous devez dire : « Qu’est-ce que je vais faire de lui ce soir ? Est-ce que je vais faire de lui un passeur ou je vais faire de lui un buteur ? » »

















3:53



Trae Young a parlé de faire taire la foule des Knicks et a loué l’esprit d’équipe d’Atlanta après sa victoire acharnée sur la route contre New York lors du match d’ouverture de la série précédente des Hawks.



L’une des statistiques clés de l’équipe qui est ressortie du premier match était le fait que les 76ers ont abandonné 19 revirements pour 28 points à Atlanta.

Barkley pense que l’effet déstabilisant de Young peut également avoir contribué à cela pour les 76ers.

Il a ajouté: « La raison pour laquelle ils le retournent parce que les Hawks, Nate McMillan les ont fait jouer une bonne défense et Trae est un problème.

« La première décision que Doc Rivers devra prendre est de savoir qui je vais mettre sur Trae. Personnellement, je pense que ce doit être Ben Simmons. Ils doivent espérer que sa longueur et sa taille dérangent Trae mais vous ne pouvez pas mettre Danny Green sur Trae. »

Playoffs NBA en direct 18 Denver @ Phoenix Gm2 09.06 2630



Jeudi 10 juin 2h30





Simmons était un candidat de joueur défensif de l’année de la NBA pour une raison, il était donc un peu déroutant qu’il n’ait pas reçu d’appel plus tôt pour garder Young dimanche, la mission étant confiée à Green à la place.

Simmons a réussi quatre interceptions dans le match 1 et a déclaré qu’il était prêt à obtenir la mission sur Young pour le match 2. Tout comme il l’a fait toute la saison, Simmons a de nouveau eu du mal à partir de la ligne des lancers francs, avec 3 pour 10. Simmons pense qu’il pourrait utiliser 6 -cadre de 10 pieds contre le jeune de 6 pieds 1 à son avantage.

« Je cherche à entrer là-bas et à voir si je peux être un peu plus physique lors du prochain match et voir si les arbitres vont nous laisser jouer un peu », a déclaré Simmons.

Trae Young devient le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à marquer 30 points lors de chacun de ses 4 premiers matchs sur route des séries éliminatoires en carrière. Il rejoint Kareem Abdul-Jabbar, alors connu sous le nom de Lew Alcindor, qui l’a fait pour les Bucks en 1970. pic.twitter.com/W2qJtYophd – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 6 juin 2021

Young a rejoint Kareem Abdul-Jabbar des Milwaukee Bucks de 1970 en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NBA à marquer 30 points dans chacun de leurs quatre premiers matchs sur route en séries éliminatoires.

Voici l’accroche pour le reste de la série : si Young peut maintenir son rythme – en créant son propre look ouvert et en créant ses propres coéquipiers – alors les Hawks pourraient bien être des prétendants à l’Est. Young a minimisé ses propres jalons dans la victoire du match 1 lorsqu’il est devenu le premier joueur de l’histoire des Hawks à marquer au moins 35 points et à obtenir 10 passes décisives dans un match éliminatoire.

« Aucun de ces gars ne s’en soucie dans cette salle. Tout ce qui nous importe, c’est de gagner », a-t-il déclaré. « C’est ce que nous faisons et prenons soin des affaires. Nous devons simplement avoir la même mentalité à l’avenir. Si nous faisons cela, tout ira bien. »

Statut de blessure d’Embiid

Image:

Joel Embiid grimace de douleur sur le sol de la Capital One Arena lors de la série des 76ers avec les Washington Wizards



Le centre des 76ers, Joel Embiid, a reçu au moins un coup dur sur le terrain lorsqu’il s’est précipité pour commettre une faute en fin de match et a reconnu que « jouer sur un ménisque déchiré n’est pas facile ». L’entraîneur Doc Rivers a déclaré qu’il s’était entretenu avec Embiid environ cinq fois pendant le match pour voir si le grand homme se sentait toujours assez bien pour jouer à travers la déchirure du cartilage de son genou droit. Rivers dit souvent que toutes les minutes ne sont pas jouées uniformément, car on demande aux superstars d’en faire plus des deux côtés du terrain, et Embiid a joué 38 minutes difficiles.

Rivers a déclaré qu’Embiid « avait l’air plutôt bien » lors d’un entraînement léger lundi.

« Je pense que nous devons toujours nous inquiéter », a déclaré Rivers lundi. « Je ne pense pas que nous soyons sortis du bois. Je pense qu’après chaque match, il va être évalué pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps cela dure. Cela peut être trois, quatre, cinq matchs. »

Playoffs NBA en direct 18a Brooklyn @ Milwaukee Gm3 10.06 2430



Vendredi 11 juin 00h30





Embiid a déclaré qu’il ne pouvait pas faire grand-chose à part garder le genou glacé, le garder surélevé et gérer la douleur et l’enflure. Le candidat MVP de la NBA a insisté sur le fait que s’il joue, il n’est pas sur le terrain à s’inquiéter de son genou.

« Si vous regardez l’histoire, à chaque fois que j’ai eu une blessure, j’ai toujours l’impression de ne jamais manquer un battement », a-t-il déclaré. « Je vais là-bas et je ne pense pas à ce qui s’est passé ou à ce qui peut se passer. Cela me dérange peut-être, mais je n’y pense tout simplement pas. Je veux juste me concentrer sur le fait de tout donner, juste en jouant dur chaque possession. »