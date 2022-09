CHARLES a maintenant été proclamé roi en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord – la Grande-Bretagne s’unissant derrière le nouveau monarque.

L’ancien prince de Galles est monté sur le trône après le décès de sa mère, la reine, jeudi.

Une salve est tirée lors de la cérémonie de proclamation du roi Charles à Cardiff Crédit : Reuters

Des foules immenses se sont rassemblées à Édimbourg pour entendre la proclamation Crédit : AP

La Musique du Royal Irish Regiment se produit lors de la cérémonie de proclamation au château de Hillsborough Crédit : Reuters

Des foules immenses se sont rassemblées en Irlande du Nord malgré le mauvais temps Crédit : Reuters

Il a ensuite été officiellement proclamé roi lors d’une cérémonie historique au palais St James à Londres à la suite d’une réunion du Conseil d’adhésion au cours de laquelle il a prêté serment aux conseillers privés.

Aujourd’hui, des proclamations ont eu lieu dans le reste du Royaume-Uni – avec des milliers de personnes se rassemblant à Cardiff, Édimbourg et Belfast pour montrer leur soutien au nouveau roi.

21 coups de canon ont été tirés en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord en son honneur.

Au Pays de Galles, des foules de sympathisants se sont précipités au château de Cardiff à midi.

Cela vient comme…

À l’intérieur du château, le Wales Herald of Arms Extraordinary, Tom Lloyd, a fait la proclamation en anglais et le Lord-Lieutenant of South Glamorgan, Morfudd Meredith, a traduit en gallois.

Après les lectures, les membres du 104e Régiment de l’Artillerie royale ont tiré un salut de 21 coups de canon avant le chant de God Save The King et Hen Wlad Fy Nhadau, l’hymne national du Pays de Galles.

En Irlande du Nord, l’événement de proclamation à Hillsborough s’est déroulé sous de fortes pluies.

Le clairon a sonné un salut royal après le dernier coup de feu de 21 coups de canon.

La fanfare militaire a ensuite joué un couplet de God Save the King et les invités se sont réunis et ont dit trois acclamations à Charles III.

Pendant ce temps, en Écosse, le Lord Lyon King of Arms a lu la proclamation du nouveau roi devant des milliers de personnes à Mercat Cross à Édimbourg.

Il a proclamé “Dieu sauve le roi” devant une foule de fans royaux qui ont crié en signe de célébration.

Cela survient alors que le cercueil de la reine voyage actuellement à travers l’Écosse après son décès jeudi à Balmoral.

Le cercueil en chêne de Sa Majesté est actuellement emmené dans sa procession de six heures à travers l’Écosse sur le chemin de Londres où ses funérailles auront lieu.

Elle est en route pour Holyroodhouse où elle y passera la nuit alors que la capitale écossaise devient le premier point de la période de deuil national.

Les sympathisants ont été invités à se rassembler le long de la route pour honorer le monarque le plus ancien du Royaume-Uni.

Le roi Charles III et la reine consort Camilla arriveront demain à Édimbourg pour voyager avec le cercueil de Holyroodhouse à la cathédrale St Giles.

Ils monteront une veillée avec d’autres membres de la famille royale à l’intérieur de la cathédrale à 19h20.

La reine restera en état pendant 24 heures, permettant aux Écossais de venir lui rendre hommage.

La princesse royale accompagnera ensuite sa défunte mère de l’aéroport d’Édimbourg à RAF Northolt mardi soir.

Le cercueil sera accueilli par une garde d’honneur de la garde du roi à son arrivée au palais de Buckingham.

Le roi Charles et la reine Camilla surveilleront son transport jusqu’à la salle Bow où les aumôniers surveilleront.

Mercredi, il y aura une procession de chevaux et de calèches dans les rues de Londres à 14h22 jusqu’à Westminster Hall.

Un million de personnes en deuil devraient visiter son cercueil alors que la reine reste en état pendant quatre jours complets.

Les détails sur la façon d’y assister seront publiés dans les prochains jours, mais il devrait fonctionner selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les soldats garderont le cercueil 24 heures sur 24 pendant que les flots de personnes en deuil défilent.

Les membres de la famille royale devraient également monter la garde à tour de rôle dans une tradition connue sous le nom de Veillée de la princesse.

Le prince Edward et Charles ont tous deux veillé sur le cercueil de la reine mère en 2002.

Sa Majesté sera ensuite inhumée le lundi 19 septembre à 11h.