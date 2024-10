Charles à l’église est sur le point d’être terminé alors que l’installation du revêtement se poursuit

Au cours de l’été et de l’automne, le Charles at Church a progressé à la fois en s’étendant plus haut dans la ligne d’horizon de Bloor-Yorkville à Toronto et en réalisant des travaux au niveau de la rue. Conçu par BDP Quadrangle pour Aspen Ridge Homes et The Sud Group of Companies, la copropriété de 47 étages est sur le point d’atteindre son apogée, l’installation du revêtement progressant au-dessus de la base patrimoniale au niveau de la rue.

Vue vers le sud jusqu’à The Charles at Church, conçu par BDP Quadrangle pour Aspen Ridge Homes et The Sud Group of Companies

Le développement, situé au 68 Charles Street East, à l’angle nord-ouest de Church Street, présente des éléments patrimoniaux conservés, notamment le bâtiment historique de Manhattan au 634 Church Street. UrbanToronto a fourni une dernière mise à jour en mai 2024, lorsque les façades patrimoniales ont été récemment révélées.

En regardant vers l’élévation sud en août 2024, la façade patrimoniale a fait l’objet d’une importante restauration, mettant en valeur une finition en brique restaurée dans des tons chauds, complétée par des garnitures de fenêtres. Au-dessus de ce socle, les étages de transition entre la façade patrimoniale et la tour sont marqués par des dalles en béton apparent. On voit un échafaudage installé sous la base de la tour pour les travaux sur la section intermédiaire.

L’élévation sud donnant sur la rue Charles, image de Benito, contributeur du forum UrbanToronto

Dans cette vue aérienne de l’élévation est en septembre 2024, le développement s’élève à environ 43 étages. L’installation du revêtement a progressé jusqu’au 37ème étage environ, la façade présentant une combinaison de revêtement noir et de minces panneaux de vitrage uniformes. Le motif des balcons présente des longueurs variables, principalement concentrées sur le côté gauche de cette élévation.

Au sommet, une pompe à béton à flèche est visible à droite de la grue à tour, avec des travaux en cours pour le 44e étage. Une astuce visuelle donne l’impression que la grue jaune à droite appartient à ce bâtiment alors qu’elle appartient en réalité à The One, avec ses formes bleues visibles à droite.

Une vue aérienne vers l’ouest de l’installation en cours du revêtement, image de Thaivic, contributeur du Forum UrbanToronto.

En regardant vers le sud le long de la rue Church, le treuil de construction de Charles at Church est fixé à l’élévation nord. Le motif des balcons de longueurs variées présente des angles enroulés. Des garde-corps en verre sont visibles le long des balcons tandis que des revêtements sont installés jusqu’aux cinq étages les plus élevés.

En regardant vers le sud jusqu’au treuil de construction fixé à l’élévation nord, image de Northern Light, contributeur du Forum UrbanToronto.

Une vue plus rapprochée de ce mois-ci montre les élévations nord et ouest. Aux niveaux inférieurs, un mur-rideau doté de minces meneaux noirs est en cours d’installation au troisième niveau, au-dessus du béton apparent situé en dessous. La tour est sur le point d’être achevée, mesurable à travers le motif de balcons enveloppants au coin nord-ouest, avec quatre paires de balcons enveloppants visibles, l’ascension de la tour a atteint ses derniers étages résidentiels.

Installation de murs-rideaux sur les élévations nord et ouest du volume de transition entre le podium et la tour, image du contributeur du Forum UrbanToronto yrt+viva=1system

Dans cette vue la plus récente de Church Street, nous voyons l’installation en cours du vitrage des murs-rideaux aux troisième et quatrième étages. À droite, les balcons en saillie des cinquième et sixième étages sont visibles sur l’élévation nord. Le motif de balcons se poursuit verticalement jusqu’à la tour sur cette élévation, la moitié inférieure comportant des balcons concentrés le long du côté gauche.

Vue vers le sud-ouest jusqu’à l’installation du mur-rideau au-dessus de la base patrimoniale le long de la rue Church, image de Thaivic, contributeur du Forum UrbanToronto.

Une fois terminé, The Charles at Church s’élèvera à une hauteur finale de 152,70 mètres et introduira 428 unités résidentielles dans le quartier de Church et Wellesley.

Une fois terminé, The Charles at Church s'élèvera à une hauteur finale de 152,70 mètres et introduira 428 unités résidentielles dans le quartier de Church et Wellesley.

