Charlene White se prépare pour la querelle I’m A Celeb après avoir fondu en larmes et claqué Matt Hancock sur Loose Women

La star de JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ, Charlene White, pourrait être la première camarade de camp à affronter Matt Hancock après avoir révélé sa propre tragédie personnelle sur Loose Women.

La lectrice de nouvelles, 42 ans, a eu le cœur brisé après le décès de sa grand-tante Dell de Covid-19 à l’hôpital St Thomas en 2020.

La star de Loose Women, Charlene, a critiqué les députés «enfreignant les règles» lorsque sa tante bien-aimée est décédée

La journaliste a révélé qu’elle “ne pouvait pas embrasser sa famille lors des funérailles” et a critiqué les députés “enfreignant les règles” lorsque sa tante bien-aimée est décédée.

Et maintenant, les initiés ont averti que l’ancien secrétaire à la Santé devrait s’attendre à une grillade de la co-star Charlene sur la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt cette année, Charlene a dit en larmes aux téléspectateurs de la populaire émission de chat ITV qu’elle était incapable de réconforter sa famille en deuil.

Elle a déclaré: «Ma famille est restée fidèle aux règles.

« Nous avons dû enterrer des membres de la famille sans pouvoir nous serrer dans nos bras. J’ai dû m’asseoir dans un crématorium où ma tante a été enterrée.

“Parce que je ne vivais pas dans la même maison que mon frère et ma sœur et mon père, j’étais seule sur un banc avec ma petite fille sur mes genoux et nous étions tous en larmes.”

Elle a poursuivi: «Je me tenais près de la tombe pendant que les fossoyeurs remplissaient la tombe et que ma cousine était en larmes et ne pouvait pas la serrer dans ses bras parce que nous suivons les règles.

“Nous avons une situation comme celle-ci, et vous pensez” aurais-je dû embrasser mon cousin? “”





Cela vient après que The Sun ait révélé que Matt, 44 ans, était payé près d’un demi-million de livres par I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !.

Des initiés ont raconté au Sun comment le député conservateur avait décroché un salaire d’une valeur d’environ 400 000 £ pour participer à la série ITV – suscitant la fureur de ses détracteurs.

Une source a déclaré: «Le contrat de rémunération de Matt avec I’m A Celebrity est d’environ 400 000 £, ce qui est l’un des plus gros frais de spectacle jamais payés.

“ITV tenait à ce que les téléspectateurs pensent que l’accord valait environ 150 000 £, mais en réalité, c’est plus du double.

“Ils lui ont demandé d’être dans l’émission trois fois en quelques semaines et l’argent a définitivement aidé à conclure l’affaire.”

L’ancien ministre de la Santé sous le feu a insisté sur le fait qu’il ferait un don important à une œuvre de bienfaisance, mais la taille de son accord a provoqué l’indignation – ceux qui le connaissent disant que ses électeurs du West Suffolk seront apoplectiques de rage face à la taille de l’accord en espèces. .

Matt est maintenant en quarantaine sur la Gold Coast avant le spectacle qui commence dimanche soir.

Il rejoindra 10 autres stars dont la pop star Boy George, l’ancien joueur de rugby Mike Tindall et Sue Cleaver de Coronation Street dans la jungle australienne.

Les téléspectateurs ne verront pas Matt à l’écran avant la fin de la semaine prochaine, car il s’est inscrit en tant qu’arrivée tardive – rejoignant le comédien et ancien concurrent de Strictly Come Dancing Seann Walsh.

L'ancien secrétaire à la Santé Matt rejoindra la série jungle en tant qu'arrivée tardive