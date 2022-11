Charlene White révèle la vraie raison pour laquelle elle ne dormira pas dans le camping-car après la rangée I’m A Celeb – et ce n’est pas à propos des araignées

CHARLENE White a ENFIN révélé la vraie raison pour laquelle elle ne dort pas dans le camping-car avec Matt Hancock – et ce n’est pas à propos des araignées.

Plus tôt cette semaine, l’ancien secrétaire à la Santé et le lecteur d’ITV News ont été nommés chef et chef adjoint du camp.

Charlene a dormi dehors sur son lit plutôt que dans le camping-car[/caption]

Avec leurs nouveaux titres trouvés, certains luxes ont été ajoutés, notamment dormir dans le camping-car au lieu de sortir dans la jungle.

Charlene a ensuite été qualifiée d ‘«égoïste» par les téléspectateurs après avoir refusé de dormir dans le camping-car, tandis que Seann Walsh se débattait et que d’autres ont repéré des tensions entre elle et ses camarades de camp alors qu’ils ramaient sur les lits.

Ce soir, la star de Loose Women a parlé de sa décision.

Charlene a déclaré à Sue Cleaver de Corrie: «Je suis une journaliste impartiale, je ne peux pas partager une chambre avec un député en exercice parce que cela ne me convient tout simplement pas en termes d’impartialité.

“Et je pense juste que s’il devait redevenir ministre, comment pourrais-je m’asseoir et l’interroger sur quoi que ce soit alors que j’ai partagé une chambre avec lui?”

Sue a répondu: “C’est très, très délicat.”

Sue a déclaré plus tard dans le Bush Telegraph a ajouté : « Je comprends absolument son point de vue.

“Quand Charlene parlait de devoir être impartiale en tant que lectrice de nouvelles, il m’a semblé tout à fait logique que ce ne serait pas génial pour elle d’être dans un camping-car avec Matt. Gênant.”





Charlene a ajouté: «Je dirais que chaque conversation que nous avons eue avec Matt m’a constamment amené à faire des calculs dans ma tête sur l’impartialité et à m’assurer que cela ne va pas trop dans une direction.

« Penser constamment à ces directives et aux règles de diffusion. C’est une chose constante qui me trotte dans la tête au quotidien. »

Elle a ajouté: “Il comprend. Il le comprend. Il comprend mon travail. C’est juste une situation bizarre, mais c’est comme ça que je vis ma vie au quotidien.

«Sur Loose, je dois le faire. C’est pourquoi je ne peux être qu’hôte, je ne peux pas être ‘panel’.

« Si vous faites partie du panel, vous donnez votre opinion personnelle sur les histoires.

“J’aide à mener et à faciliter ce débat tout en posant des questions au panel tout en faisant preuve d’impartialité. S’ils vont trop loin dans une direction, je peux les retirer parce que j’ai les faits et les chiffres en tête à cause de mon travail quotidien.

“Ensuite, tout ce que vous obtenez, c’est une série de tweets de téléspectateurs disant:” Je savais qu’elle était une amoureuse de Boris. Je le savais!'”

Les téléspectateurs se sont précipités sur Twitter pour partager leur opinion sur la question.

L’un d’eux a dit: “Pourquoi vous vous plaignez tous du fait que Charlene ne veuille pas raser le camping-car, je ne voudrais pas non plus en partager un avec Matt.”

Pendant ce temps, un autre a écrit: “ne peux pas dormir dans le camping-car pour son impartialité, mais n’a pas refusé l’offre de matt de devenir adjoint…. fais en sorte que ça ait du sens, charlene.