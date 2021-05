Charlene White, Loose Women’s, fond en larmes après des abus racistes «  horribles  »

L’animatrice de LOOSE Women, Charlene White, était auparavant réduite aux larmes après avoir reçu des abus raciaux « horribles » en ligne.

La star de la télévision âgée de 40 ans est devenue une présentatrice très appréciée sur ITV depuis 2008.

Rex

Charlene White s’est ouverte sur les abus raciaux « horribles » qu’elle a subis[/caption]

Malgré son succès, cela n’a pas été facile pour Charlene.

L’animatrice d’ITV News, qui apparaît sur Loose Women en tant qu’ancre, a traité sa juste part de trolls en ligne.

Elle a dit Le miroir: «J’y suis très habitué – ce que je n’aurais pas dû être. Je suis une femme noire aux yeux du public, donc pour beaucoup de gens, je suis honnête.

«Tout est arrivé à un point critique lorsqu’un membre de l’EDL [English Defence League] a dit: «J’ai entendu dire qu’il y avait une fille noire sur ITV qui ne portait pas de coquelicot» et a dit à ses partisans de me maltraiter de quelque manière qu’ils pourraient me trouver.

Charlene a poursuivi: «C’est exactement ce qu’ils ont fait. Nous parlons de milliers et de milliers de commentaires, de pétitions à ITV, une campagne Sack The Slag.

Caractéristiques de Rex

La star d’ITV a déclaré: « C’est arrivé à un point où c’était vraiment écrasant »[/caption]

Rex

Charlene apparaît comme une ancre sur Loose Women[/caption]

Instagram

Le présentateur est une maman adorable de deux enfants[/caption]

Rex

Charlene est un visage régulier sur les écrans de télévision[/caption]

«Tant que ça ne va pas aussi mal que ça, c’est gérable. Mais cela m’a beaucoup bouleversé. Il en faut beaucoup pour me faire pleurer, mais c’est arrivé à un point où c’était vraiment écrasant et ça m’a vraiment fait pleurer.

Heureusement, la star a admis: « Cela n’a jamais été à ce niveau particulier depuis. »

Pendant ce temps, il a été révélé le 11 janvier 2021 que Charlene serait le nouvel ancrage de Loose Women.

Les fans l’avaient déjà félicitée pendant le Mois de l’histoire des Noirs lorsqu’elle est apparue dans l’émission aux côtés de Judi Love, Brenda Edwards et Kelle Bryan.





L’émission a vu le panel s’entretenir avec la mère de Stephen Lawrence, la baronne Doreen Lawrence – dont le fils a été assassiné en 1993 – ainsi que discuter du «chagrin retardé».

Parlant de rejoindre l’émission, Charlene a déclaré à sa collègue Nadia Sawalha: «C’est plutôt excitant, n’est-ce pas? Je suis très heureuse, merci beaucoup de m’avoir accueillie, mesdames .:

Elle a ajouté: «Je suis, je suis officiellement une femme lâche! Je suis honnêtement absolument ravi.

«J’ai été très animée pendant tout ce temps pour pouvoir révéler que je suis la dernière et la plus récente Loose Woman.»