Charlene White est-elle amie avec Janet Street-Porter ?

Les panélistes LOOSE Women Charlene White et Janet Street-Porter sont souvent vues se cogner la tête dans l’émission.

Mais les deux sont-ils réellement amis dans la vraie vie ? Voici la vérité…

Janet Street-Porter est bien connue pour ses remarques audacieuses et sa personnalité directe.[/caption]

Charlene White et Janet Street-Porter sont-elles amies ?

Charlene et Janet n’ont jamais commenté publiquement l’état de leur relation.

Cependant, en raison de leurs opinions bien arrêtées, on voit souvent le couple s’affronter dans l’émission ITV.

Lors d’un épisode de Loose Women en mars 2022, le couple a eu une discussion animée sur les affirmations choquantes selon lesquelles des personnes sont arrêtées aux frontières ukrainiennes en raison de la couleur de leur peau.

Une Charlene émue a déclaré: « Au milieu de tout cela – des gens qui essaient de fuir leurs maisons, d’esquiver les balles, les bombes et les bombardements – ils ont encore du temps pour le racisme.

“Il y a des milliers d’étudiants et de travailleurs noirs, asiatiques, syriens qui ont également tenté de sortir d’Ukraine et en ont été empêchés à cause du racisme incessant.”

Sa co-présentatrice Janet est intervenue et a souligné le nombre de réfugiés que la Pologne a accueillis au cours de la semaine dernière.

“J’entends ce que vous dites et je le comprends parfaitement”, a déclaré Janet.

« Aux informations d’hier soir, ils ont montré à quel point ils avaient été maltraités et les efforts qu’il leur avait fallu pour traverser la frontière.

“Mais je pense aussi que la Pologne a dépassé toutes les attentes en acceptant 150 000 réfugiés.”

Charlene a accepté mais a élevé la voix en argumentant : “Mais si vous avez des milliers de réfugiés, vous ne pouvez pas rester là et dire ‘oh vous 50 personnes entrez, mais vous quatre ne pouvez pas parce que vous avez la peau plus foncée’.”

Janet a répondu : « Je sais, mais ce n’est une surprise pour aucun demandeur d’asile qui a traversé l’Europe.





Bien que nous ne sachions pas si les deux sont amis, Ruth Langsford a remis les pendules à l’heure sur toute prétention de drame dans les coulisses de la série.

« Nous avons des discussions animées, mais nous ne nous disputons pas », a déclaré Ruth à Lorraine d’ITV en juin 2022. « D’une certaine manière, les gens adorent opposer les femmes aux femmes, n’est-ce pas ?

“Nous ne sommes pas d’accord sur certaines choses, mais cinq minutes plus tard, nous rions et parlons d’autre chose.”

Quand Charlene White a-t-elle rejoint Loose Women ?

Charlene est devenue une présentatrice régulière de l’émission en janvier 2021.

L’ancien lecteur d’ITN est déjà apparu dans l’émission ITV en tant qu’hôte invité, et a notamment présenté le premier panneau entièrement noir révolutionnaire de l’émission en 2020.

Charlene était auparavant la présentatrice principale d’ITV News London depuis 2019.

Elle a assumé le rôle de Loose Women après le départ d’Andrea McLean de la série après 13 ans.

Qui sont les panélistes de Loose Women ?

Loose Women est une émission de discussion à l’heure du déjeuner qui présente un panel rotatif de femmes du monde du divertissement et du journalisme.

Le panel discute de questions allant de la politique et de l’actualité aux derniers potins – et rencontre les célébrités et les visages derrière les gros titres.

