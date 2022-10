Charlene White de I’m A Celeb révèle ses plus grandes peurs à son arrivée en Australie

CHARLENE White a révélé ses plus grandes craintes alors qu’elle se prépare à emménager dans le camp I’m a Celebrity en Australie – et ça ne lui va pas bien.

L’ancre de Loose Women, 42 ans, fait partie des stars qui arrivent Down Under cette semaine pour se mettre en quarantaine avant la nouvelle série.

S’adressant au Sun après son vol, la lectrice de nouvelles d’ITV, Charlene, a avoué avoir des phobies qu’elle rencontrera presque certainement dans la jungle.

Elle a dit : « Je n’aime pas vraiment les bestioles effrayantes et je ne suis pas vraiment à l’extérieur.

« Je ne campe pas. J’ai arrêté d’aller chez les guides parce qu’elles n’arrêtaient pas de me faire camper.

Charlene a également avoué qu’elle aurait du mal à s’éloigner de ses proches, y compris ses collègues stars de Loose Women.

Elle a déclaré: «Ma famille me manquerait, les enfants me manqueraient, mon autre moitié et bien sûr mes Loose Ladies.

“Si je ne traîne pas avec eux chaque semaine, je ne sais pas trop quoi faire de mon temps pour être honnête.”

Charlene sera rejointe dans la jungle par des célébrités comme Olivia Attwood de Love Island, le DJ radio Chris Moyles, l’actrice de Coronation Street Sue Cleaver et Owen Warner de Hollyoaks.

Charlene espère que le public pourra voir une autre facette d’elle pendant son passage dans la série.





Elle a ajouté: “Une chose sur laquelle j’ai toujours été très honnête, il y a plusieurs facettes pour moi – peut-être que je surprendrai les gens.”

Les animateurs de l’émission Ant McPartlin et Declan Donnelly ont également atterri à Oz.