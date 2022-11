Charlene White de I’m A Celeb partage un aperçu de la sécurité dans les coulisses que les téléspectateurs n’ont jamais vu à l’écran

Charlene White de I’M A Celeb a donné aux fans un aperçu extraordinaire des coulisses de la série et des personnes clés que les fans n’ont jamais vues.

The Loose Woman a diffusé un cliché de la sécurité dans les coulisses que les téléspectateurs n’ont pas vu à la télé.

Instagram

Elle a également partagé un joli cliché avec Dec[/caption]

Charlene rayonnait en posant aux côtés de Scott avant la finale de I’m A Celeb.

La star, qui avait l’air glamour dans un jean blanc et un haut sans manches noir et blanc, a posé avec Scott, qui a montré ses muscles dans un t-shirt noir et un pantalon kaki lors de la finale.

En lui rendant hommage, elle a écrit: “N’aurait pas pu traverser ces semaines sans la légende qu’est la sécurité Scott et son équipe.”

Charlene a ravi les fans avec ses images des coulisses du grand soir où Jill Scott a été couronnée gagnante.

En savoir plus sur Je suis une célébrité UNITÉ FAMILIALE À l’intérieur de la vie amusante de Jill Scott avec sa fiancée – lien entre sa belle-fille et l’empire du café HORS LIMITES La star de I’m A Celeb révèle ce qu’il est interdit aux camarades de camp de faire pendant la finale

La finale d’hier soir de l’émission de téléréalité à succès d’ITV a vu Jill Scott et Owen Warner s’affronter pour la couronne alors que Matt Hancock a terminé troisième.

Mais c’est l’ancien joueur de football anglais qui a remporté la couronne.

Les hôtes Ant et Dec ont révélé que 12 millions de personnes ont voté lors de la finale.

Après sa victoire, les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour féliciter Jill car ils pensent tous que la meilleure personne a gagné.

“Vraiment emblématique de Jill Scott pour gagner à la fois les euros et je suis une célébrité en l’espace de quatre mois #ImACeleb”, a déclaré un fan.

Un autre a posté: “Tellement heureuse que Jill t’ait gagné une meilleure fille t’aime x.”

S’adressant aux hôtes Ant et Dec après avoir reçu la nouvelle, Jill a déclaré: «Je ne peux tout simplement pas y croire. Honnêtement, je pense que je vais devoir beaucoup d’argent à ma grand-mère pour les 12 millions de votes qu’elle a fait.

“Nous étions une grande équipe, je ne pense pas qu’il devrait y avoir un seul vainqueur, nous n’aurions pas pu nous en sortir sans nous tous.”

Instagram

Charlene a montré aux fans ce qu’ils faisaient dans les coulisses[/caption]