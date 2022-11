Charlene White de I’m A Celeb partage des retrouvailles émouvantes avec ses deux enfants après plus de quatre semaines d’écart

CHARLENE White a partagé une réunion émouvante avec ses deux enfants après un mois d’écart alors qu’elle arrivait à la maison.

La lectrice de nouvelles Charlene, 42 ans, a atterri sur le sol britannique plus tôt dans la journée après le long vol de retour d’Australie, après avoir quitté le Royaume-Uni fin octobre.

Charlene a retrouvé ses enfants aujourd’hui après quatre longues semaines[/caption] TVI

Charlene a fondu en larmes plusieurs fois dans la jungle car ses enfants lui manquaient[/caption]

Et elle était ravie de retrouver sa fille Florence, trois ans et son fils Alfie, cinq ans, après le retour des jeunes de l’école.

Elle a posté une photo d’elle-même étreignant sa progéniture et souriant joyeusement alors qu’elle se tenait dans la cuisine de sa maison du sud de Londres.

Charlene a légendé le doux claquement: “Ces câlins m’ont manqué maaaaaaan. Ces deux-là ont tellement manqué . La course à l’école était quelque chose cet après-midi, ils ont tous les deux tellement grandi .”

Elle a ensuite remercié son partenaire producteur de télévision Andy Woodfield d’avoir porté la charge au Royaume-Uni pendant qu’elle descendait.

“Un grand merci à Andy pour avoir maintenu le fort à la maison. Cette aventure n’aurait jamais pu avoir lieu sans son amour et son soutien, et je sais que parfois c’était difficile .

Charlene a poursuivi : « Merci à la famille, aux amis et aux voisins qui m’ont prêté main forte pendant mon absence.

“Et merci à ma soeur @_carinawh pour avoir organisé les activités sociales, et dont le câlin au bout de ce pont (avec un moi très malodorant apparemment ) signifiait le monde.

Charlene a dit ouvertement à quel point ses enfants lui manquaient dans la jungle et s’est effondrée à plusieurs reprises à cause de cela.

La première nuit, elle s’est endormie en pleurant car ses petits lui manquaient, ayant déjà été séparée d’eux alors qu’elle était en quarantaine après son arrivée à Oz.

Après s’être réveillée dans le camp principal, Charlene a déclaré dans le Bush Telegraph : « Je dirais que ma première nuit de sommeil dans la jungle n’a pas été formidable.

« Je n’ai pas l’habitude de dormir dehors, c’est un nouvel environnement.

“Je pense que j’étais trop émotif. Les enfants me manquaient et ça s’est vraiment libéré à travers les larmes et je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de pleurer.

Quelques nuits plus tard, les fans ont vu Charlene redevenir émotive en recevant son article de luxe – une photo de ses enfants.

Elle a été réconfortée par Sue Cleaver alors qu’elle était submergée par le cadeau.

Charlene a déclaré au Bush Telegraph : « Ils me manquent vraiment.

“C’est d’accord. Les larmes viennent de l’amour et j’ai beaucoup de chance d’avoir deux enfants que j’adore.

Charlene White a fondu en larmes le premier soir[/caption] Instagram

Alfie a cinq ans et sa soeur Florence en a trois[/caption]