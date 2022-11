Charlene White de I’m A Celeb jette un coup d’œil à Matt Hancock lors du premier aperçu de l’émission Coming Out

Charlene White de I’M a Celebrity s’en prend à Matt Hancock dans l’émission Coming Out de demain soir.

Jeudi soir, les fans de I’m a Celebrity seront réunis avec les camarades de camp pour voir comment ils s’adaptent à la vie normale après avoir quitté la jungle.

Instagram

Charlene donne un coup effronté à Matt alors qu’elle est au téléphone avec son père[/caption]

La lectrice de nouvelles Charlene a été la première personne à obtenir la botte cette année et dans un premier aperçu de l’épisode de demain, il a été révélé que la première personne qu’elle appelle est son père.

Il commente qu’il pensait que l’ancien secrétaire à la Santé, Matt, 44 ans, aurait été le premier à sortir.

Prenant une fouille, la star de Loose Women, Charlene, 42 ans, répond: “Il s’avère que je suis moins populaire que le père de Matt Hancock, qui savait?!”

Hier, nous avons signalé que seuls cinq des anciens camarades de camp de Matt l’ont suivi sur les réseaux sociaux – avec Charlene comme l’une de celles qui n’ont pas encore appuyé sur le bouton de suivi.

En savoir plus sur Je suis une célébrité Choses difficiles La petite amie de Matt Hancock, Gina, brise son silence sur lui, je suis une célébrité amoureux à part Raison pour laquelle la petite amie de Matt Hancock, Gina, est rentrée seule à la maison depuis I’m A Celebrity

Le député tricheur a laissé le casting de 2022 choqué et bouleversé lorsqu’il a rejoint en retard plus tôt ce mois-ci.

Il a atteint la finale après que les téléspectateurs ont voté pour qu’il participe au plus grand nombre d’essais de Bushtucker pour se venger de ses nombreuses erreurs lors de la pandémie de Covid.

Mais bien qu’ils aient aidé à nourrir ses co-stars affamées, certains d’entre eux ont semblé prendre leurs distances après la fin de I’m A Celeb.

À l’époque, seuls Owen Warner, Babatunde Aleshe, Mike Tindall, Scarlette Douglas et Seann Walsh avaient choisi de suivre Matt sur Instagram.





En plus de Charlene, la championne du spectacle Jill Scott, le chanteur Boy George, le DJ Chris Moyles et les présentateurs Ant et Dec n’ont pas encore appuyé sur le bouton de suivi trois jours après la diffusion de la finale.